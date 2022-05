Calciomercato Roma, Kostic e non solo: Pinto sposta il mirino in Europa League

Domani sera andrà in scena la finale di Europa League tra Eintracht Francoforte e Rangers: Kostic e non solo da osservare per Tiago Pinto

Finale di Europa League che andrà in scena domani sera allo Stadio Ramon Sanchez-Pizjuan di Siviglia tra Eintracht Francoforte e Rangers. Le due squadre hanno fatto un percorso totalmente inaspettato nella competizione, superando squadre del calibro di Barcellona e Borussia Dortmund. La partita di domani sera però sarà anche un’ottima vetrina per il calciomercato estivo.

Anche la Roma dalla finale di domani sera potrà prendere spunto per le mosse del prossimo calciomercato, osservando alcuni nomi accostati ai giallorossi e che potrebbero rinforzare la rosa di Mourinho. Da Kostic a Ndicka, sono quattro i nomi su cui Tiago Pinto potrebbe concentrarsi domani sera.

Calciomercato Roma, da Kostic a Ndicka passando per Sow: quattro osservati speciali in Europa League

Finale a sorpresa in Europa League, con Eintracht Francoforte e Rangers a contendersi il titolo nella finale di Siviglia. La Roma potrebbe guardare la finale osservando con attenzione quattro profili in vista della prossima sessione di calciomercato estiva. Uno è senza dubbio Filip Kostic, esterno offensivo del club tedesco, che è stato accostato ai giallorossi più volte fino ad ora.

Un altro nome in vetrina sarà quello di Djibril Sow, centrocampista classe ’97 che ha disputato un’ottima stagione con i tedeschi. Anche il profilo di Evan Ndicka potrebbe essere osservato da Tiago Pinto, visto che i giallorossi starebbero cercando un centrale difensivo mancino, e il difensore dell’Eintracht avrebbe tutte le qualità giuste. Infine a prendersi la scena in finale potrebbe essere anche Joe Aribo, centrocampista classe ’96 con contratto in scadenza nel 2023, che ha dimostrato anche un’ottima vena realizzativa segnando otto gol in stagione. Dunque una finale quella di Europa League che potrebbe dare spunti importanti alla Roma in vista del prossimo calciomercato estivo.