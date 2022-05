Calciomercato Roma, sirene in Serie B per la scoperta di Mourinho

Calciomercato Roma, mentre la squadra giallorossa è attesa da due gare fondamentali per il bilancio della stagione spunta una nuova pista in uscita.

Due gare fondamentali in chiave europea per la Roma, la prima venerdì sera a Torino. Nell’ultima gara del campionato di Serie A i giallorossi sono padroni del proprio destino in chiave qualificazione in Europa League. Senza dimenticare l’appuntamento più atteso da tutti, la finale della Conference League in programma a Tirana. In attesa dei 180 minuti di fuoco, che possono riscrivere completamente la prima stagione dello Special One sulla panchina giallorossa, arriva un nuovo scenario in vista della sessione di calciomercato estivo.

La Roma è completamente padrona del proprio destino nelle prossime due gare che chiuderanno la stagione. La squadra di Josè Mourinho è reduce dal pareggio interno contro il Venezia, ma ancora al sesto posto in classifica a 90 minuti dal termine del campionato di Serie A. L’ultima gara sul campo del Torino sarà fondamentale per raggiungere la matematica qualificazione in Europa League, con la finale della Conference in vista. Il 25 maggio a Tirana i giallorossi possono tornare ad alzare un trofeo, l’ultimo ostacolo della competizione si chiama Feyenord. In attesa di due gare fondamentali per il bilancio stagionale si anticipano diversi scenari di calciomercato in casa giallorossa.

Calciomercato Roma, sirene in B per la scoperta di Mourinho

Riflettori puntati sul futuro del centrocampo della Roma, in tanti con le valigie in mano in vista della sessione di calciomercato estiva. Uno dei pochi che sembra certo della permanenza è Edordo Bove, uno dei tanti giovani lanciati in stagione da Josè Mourinho. Le cose potrebbero cambiare però, se l’interesse che arriva dalla Serie B dovesse rendersi concreto nelle prossime settimane. Secondo quanto riportato da il Corriere dell’Umbria la Ternana potrebbe bussare alla porta della Roma per l’ex Primavera. Secondo quanto riportato dal quotidiano in fatti, Cristiano Lucarelli, allenatore delle Fere sta cercando di accaparrarsi tanti giovani interessanti per la prossima stagione, col sogno della promozione. Tra i tanti talenti under finiti nel mirino del ds, Luca Leone, sembra esserci anche il numero 52, avrà il via libera per un’esperienza in prestito o verrà confermato dallo Special One?