Calciomercato Roma, continua a tenere banco la questione legata al futuro di Paulo Dybala. Ecco il doppio via libera che fa sognare i tifosi.

Riflettori puntati sul futuro di Paulo Dybala, prossimo a lasciare la Juventus a parametro zero. Il futuro dell’attaccante argentino infiamma il calciomercato estivo e lo scenario continua a mutare repentinamente. Arriva il doppio via libera improvviso che può accendere le fantasie ed i sogni dei tifosi della Roma. La svolta può essere immediata, la conferma è arrivata in diretta, ecco gli ultimi sviluppi sul futuro della Joya.

La Serie A è ad un passo dalla chiusura, novanta minuti al termine di un campionato equilibrato come non se ne vedevano da anni. Tantissimi i verdetti ancora da assegnare, dal vertice alla salvezza passando per la zona Europa. Lotta quest’ultima che coinvolge direttamente la Roma di Josè Mourinho, attualmente sesta in classifica con un solo punto di vantaggio su Fiorentina ed Atalanta. Quinto e sesto posto garantiscono l’accesso all’Europa League, mentre il settimo andrà in Conference e l’ottavo resterà a bocca asciutta. La trasferta torinese obbliga gli uomini di Mourinho ala vittoria, in attesa della finale della Conference League contro il Feyenord. Sotto la Mole, sponda bianconera, c’è stato l’ultimo saluto di Paulo Dybala al pubblico di casa lunedì sera.

Calciomercato Roma, svolta Dybala: doppio via libera

A dissipare la nebbia sul futuro della punta argentina ci hanno pensato due esperti di calciomercato, intervenuti in diretta alla CMIT TV. Sul canale Twich del sito Calciomercato.it si è approfondita ancora una volta la questione legata alla prossima squadra del talento sudamericano, nome accostato ancora una volta alla Roma. Partiamo da quanto dichiarato da Fabrizio Biasin, giornalista che segue da vicino il mondo Inter, serafico sull’ipotesi Dybala: “Non vedo cosi probabile che Dybala arrivi all’Inter. Proprio no.” Mentre ad escludere un’altra big dalla corsa alla Joya ci ha pensato Damiano Er Faina, che ha aggiunto: “Zero possibilità che vada al Tottenham. Ad oggi vedo leggermente avanti l’Inter rispetto alla Roma, ma deve concretizzare e ad oggi non ha ancora formulato una proposta sensata per il calciatore.” La chiosa affidata a Biasin sulla questione Inter: “Perché in questo momento non è la priorità, prima devono fare altri ruoli.“