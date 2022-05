Calciomercato Roma, lo scippo dell’ex spalanca la porta a Mourinho

L’allenatore della Roma ha la luce verde per quanto riguarda uno dei prossimi acquisti nella finestra estiva di calciomercato

José Mourinho è sempre alla ricerca di nuovi profili per poter migliorare al sua rosa. L’ultimo intreccio di mercato, poi, è stato un vero e proprio assist per l’allenatore della Roma che tra qualche mese spera di ricevere i rinforzi adatti per la prossima stagione. In programma c’è la rivoluzione della squadra ideata dai Friedkin. Dan e Ryan, infatti, hanno intenzione di alzare l’asticella degli obiettivi e per questo hanno accettato di investire nel calciomercato estivo per permettere a Mourinho di lottare per i palcoscenici migliori di Europa. Così, José ha dato a Pinto tutte le indicazioni necessarie per portare a Roma i prossimi colpi.

Il primo reparto che Mourinho vorrebbe migliorare è il centrocampo dove è da inizio stagione che manca un regista. Nella mediana di José, infatti, non c’è mai stato qualcuno in grado di gestire il gioco e dettare i ritmi, o almeno nessuno di ruolo. Perché nel corso delle settimane, infatti, lo Special One ha adattato davanti la difesa diversi giocatori come Sergio Oliveira, Bryan Cristante e Henrikh Mkhitaryan. L’armeno è stato uno dei più utilizzati e apprezzati davanti la difesa nonostante di ruolo faccia il trequartista. Mourinho, poi, vorrebbe mettere mano anche sulle fasce, dove a destra mancano riserve di livello. Oltre a Karsdorp, infatti, non ci sono calciatori che hanno convinto il portoghese, neanche Maitland-Niles arrivato a gennaio.

Calciomercato Roma, Dest verso il Manchester United: luce verde pe Dalot e Wan-Bissaka

Proprio per blindare la fascia destra Mou e Pinto avevano pensato a Serginho Dest, terzino destro del Barcellona che non ha convinto Xavi. Lo statunitense, infatti, ha pagato i diversi infortuni e soprattutto l’arrivo di Dani Alves in Catalogna. Nella prossima stagione la sua permanenza al Barça è in bilico e per questo la Roma vorrebbe prenderlo nella prossima finestra di calciomercato. Secondo quanto riporta 90min.com, però, gli agenti hanno contattato Ten Hag al Manchester United. L’ex tecnico dell’Ajax vorrebbe migliorare la fascia destra visti i dubbi su Dalot e Wan-Bissaka. L’arrivo di Dest ai Red Devils darebbe il via libera a Mourinho per uno dei due terzini destri, obiettivi di calciomercato.