Calciomercato Roma, Dybala ha deciso: la posizione del club

Calciomercato Roma, arrivano nuovi e importanti aggiornamenti relativi al futuro di Paulo Dybala, al centro di tantissime voci in queste ultime settimane.

I giallorossi sono tra poche ore attesi dal delicatissimo impegno di campionato contro il Torino che chioserà una stagione in Serie A non felicissima ma che, con i dovuti scongiuri, potrebbe stasera chiosarsi con il matematico approdo in Europa League. Troppo importante imporsi sui granata per poter volare a Tirana con maggiore libertà mentale e con un pass per l’ex coppa Uefa già in tasca.

Non sarà di certo una gara semplice, soprattutto alla luce delle eventuali scelte di formazione ponderate da Mourinho per poter ben gestire le risorse in vista degli almeno 90 minuti programmati in Albania mercoledì prossimo. Come da poco annunciato, Juric dovrà rinunciare a diverse pedine ma ciò non lenisce comunque la delicatezza di una partita che andrà affrontata con serietà e dedizione dal primo all’ultimo minuto.

Calciomercato Roma, Dybala all’Inter: ecco la posizione del club nerazzurro

Intanto, se i giocatori potrebbero essere distratti dalla finale di Conference, la piazza tutta ha rivolto la propria attenzione alla questione Dybala in questi ultimi giorni. Certo, ciò non ha assolutamente contribuito a mettere in secondo piano gli ultimi impegni della stagione, che potrebbero anzi divenire un importante grimaldello per convincere e far leva sugli aneliti de “La Joya“.

La questione ha assunto ancor più importanza alla luce del recentissimo e potentissimo annuncio di Francesco Totti su quello che potrebbe essere il suo ruolo all’interno di questo scenario. Se le parole del “capitano del popolo romanista” hanno infiammato le speranze, anche quanto da poco ricostruito da Fabrizio Biasin potrebbe corroborare le possibilità di vedere l’ormai ex Juve all’ombra del Colosseo.

Paulo spinge infatti per andare all’Inter, nonostante le richieste fattegli dai tifosi bianconeri di non approdare ad una rivale storica come quella meneghina. D’altro canto, però, il club lombardo avrebbe maturato un momentaneo atteggiamento di freddezza. Aggiornamenti previsti e necessari.