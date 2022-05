E’ tutto pronto per l’ultima giornata di campionato della Roma, alle ore 20:45 il fischio d’inizio della gara contro il Torino. Ecco le formazioni ufficiali.

C’era molta attesa circa le scelte dal primo minuto di Josè Mourinho, ora i dubbi sono stati sciolti. La Roma è pronta a giocare gli ultimi novanta minuti del campionato sul campo del Torino, gara delicatissima per i giallorossi. Ultima gara della Serie A ma non della stagione per Pellegrini e compagni, attesi dalla finale della Conference League tra cinque giorni esatti. La vittoria questa sera è un obbligo per la squadra giallorossa, tre punti regalerebbero la matematica qualificazione all’Europa League.

Il finale di stagione in casa Roma riserva due gare al cardiopalma, che potrebbero cambiare completamente il bilancio del primo anno di Josè Mourinho sulla panchina giallorossa. Il tecnico portoghese, all’antivigilia della sfida, era stato chiaro: due finali attendono la squadra giallorossa negli ultimi 180 minuti della stagione. La prima gara cruciale andrà in scena tra pochissimo, alle ore 20:45 il fischio d’inizio della sfida sul campo del Torino. Anticipo della trentottesima ed ultima giornata di Serie A, una vittoria qualificherebbe matematicamente i giallorossi alla prossima Europa League, alleggerendo la tensione in vista della finale di Tirana. Andiamo a scoprire le scelte dal primo minuto dello Special One, ecco la decisione sul turnover e non solo.

Torino-Roma, le formazioni ufficiali: Mourinho sorprende in attacco

Non saranno in campo dal primo minuto i tre calciatori giallorossi acciaccati, parliamo di Smalling, Zaniolo e Karsdorp. Josè Mourinho riserva un sopresa nel settore avanzato, rilanciando Eldor Shomurodov dal primo minuto in luogo di Carles Perez, ecco le formazioni ufficiali della sfida. Scelto Veretout in mediana al fianco di Sergio Oliveira, solo panchina per Bryan Cristante.

TORINO: Berisha; Izzo, Zima, Rodriguez; Aina, Lukic, Ricci, Ansaldi; Praet, Brekalo; Belotti. All. : Juric

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibañez; Spinazzola, Veretout, Sergio Oliveira, Zalewski; Shomurodov, Pellegrini; Abraham. All. : Mourinho