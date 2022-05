Calciomercato Roma, nuova bomba sul sogno Dybala. C’è l’annuncio che svela le mosse della società giallorossa: “Presentata l’offerta formale”

Si riaccende il sogno Paulo Dybala, arriva l’annuncio che svela le mosse della Roma e fa sognare i tifosi giallorossi. E’ stata presentata l’offerta formale per ingaggiare a parametro zero l’attaccante argentino. La squadra giallorossa è attesa da un impegno cruciale, in programma mercoledì a Tirana contro il Feyenord. I tifosi sognano di tornare a festeggiare un trofeo, a trentuno anni dall’ultima finale disputata in Europa. Sogni di gloria che si intrecciano con i sogni di calciomercato, ecco l’annuncio sull’offerta presentata alla Joya.

L’ultima gara della Roma può consegnare la prima stagione di Josè Mourinho alla storia. Mercoledì sera, in quel di Tirana, i giallorossi giocheranno la finale della Conference League contro gli olandesi del Feyenord. Lo Special One ha riportato la squadra giallorossa in una finale europea, dopo tre semifinali conquistate negli ultimi quattro anni. L’ultimo atto di una competizione europea mancava da trentuno anni da queste parti, ennesimo segno di crescita per il club giallorosso. Crescita che passa anche dal calciomercato, e la suggestione Dybala potrebbe diventare un sogno ad occhi aperti per i tifosi.

Calciomercato, Dybala alla Roma: “Presentata offerta formale”

In queste ore ci aveva pensato Francesco Totti ad accendere nuovamente il sogno Dybala in casa Roma. L’ex Capitano si è detto pronto a benedire l’argentino, tanto da indicarlo come erede della maglia numero 10, tuttora vacante dopo il ritiro della Bandiera giallorossa. E le parole di Totti vengono accompagnate da una conferma clamorosa sull’assalto alla Joya. Secondo quanto scritto su Twitter dal giornalista Cèsar Luis Merlo, la Roma ha presentato un’offerta formale per l’ingaggio a zero di Paulo Dybala.

Sarebbe un colpo ad effetto clamoroso in casa giallorossa, della stessa portata dell’ingaggio in panchina di Josè Mourinho poco più di un anno fa. Secondo quanto scritto dal giornalista sudamericano il primo passo della Roma è stato fatto, resta da battere la fortissima concorrenza dell’Inter che sta sgomitando per regalarlo a Simone Inzaghi. I prossimi giorni saranno decisivi per il futuro di Dybala, in corsa c’è anche la Roma.