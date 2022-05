Calciomercato Roma, 40 milioni e addio Serie A: va in Premier

Calciomercato Roma, giungono importanti aggiornamenti relativi al futuro di un giocatore destinato ad essere autentico oggetto di contesa nelle prossime settimane.

Vi abbiamo da poco riferito degli ultimi aggiornamenti relativi a Paulo Dybala, da diversi mesi a questa parte al centro di rumors e discussioni che di certo non si arresteranno fino all’ufficialità della sua terza firma italiana (se deciderà di restare in Serie A) dopo quelle con Palermo e Juventus.

La Joya non è più una suggestione per i giallorossi, consapevoli altresì delle grandi difficoltà celantisi dietro il suo ingaggio, complice l’ingerenza di un club come l’Inter e, in generale, una situazione che, unitamente al valore del giocatore, susciterà non poco interesse e concorrenza anche nel prossimo futuro.

Frattanto, se l’annuncio ufficiale di stamattina ha portato Pinto a depennare un importante nome dalla propria wish list, catalizzando però una possibile svolta in Premier League non slegata alle prossime mosse della Roma, non passi inosservato quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it.

Calciomercato Roma, Ekitike si allontana: futuro in Inghilterra sempre più probabile ma occhio alla Bundes

Oltre a quello di Dybala, c’è un nome che da tempo echeggia nell’etere capitolino e non solo. Ci riferiamo a quello di Hugo Ekitike, giovane centravanti del Reims reduce da un importante infortunio al ginocchio che non ha però lenito i grandi e nobili interessi europei nei suoi confronti, complici prestazioni e giovane età che lo annoverano, proprio come Paulo, nel corpus di giocatori destinati a infiammare la prossima campagna acquisti.

Il suo futuro in Italia risulta sempre più difficile dal momento che il classe 2000, corteggiato soprattutto da Milan e Roma, sembra essere tentato dalle diverse avances recapitategli dalla Premier League e potrebbe anche considerare la recente proposta giuntagli da un club di Bundesliga.