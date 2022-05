Calciomercato Roma, è tempo di festeggiare la Conference League in casa giallorossa dopo il trionfo di Tirana. Ecco l’annuncio sulla firma possibile.

Il giorno dopo il trionfo in Conference League la Roma si gode la festa della propria città. La squadra giallorossa sta festeggiando per la vie della Capitale circondata dall’entusiasmo generale dei tifosi, alle stelle dopo la conquista del trofeo europeo. Josè Mourinho ha riportato la squadra giallorossa ad alzare un trofeo dopo quattordici stagioni, rotto anche il tabù delle finali europee. Con la festa che impazza per le strade della città è anche tempo di analizzare la prossima finestra di calciomercato estivo.

La Roma si è aggiudicata la Conference League, Josè Mourinho è diventato il primo allenatore ad aver vinto tutte le competizioni Uefa giocate con il trionfo di Tirana. La gara contro il Feyenord, decisa da Nicolò Zaniolo, ha consegnato agli annali la prima stagione dello Special One sulla panchina giallorossa. Digiuno di trofei interrotto dopo quattordici stagione e tabù infanto in Europa, la Roma in queste ore si gode l’abbraccio del suo popolo. Si anticipa anche la sessione di calciomercato estivo, arriva l’annuncio in diretta sul futuro di un centrocampista a lungo voluto da Josè Mourinho.

Calciomercato Roma, il centrocampista vuole Mou: l’annuncio in diretta

Riflettori puntati sul futuro di Sergio Oliveira, attualmente in attesa di capire se la Roma vorrà riscattarlo oppure rispedirlo in patria al Porto di Conceicao. Secondo quanto annunciato da Bruno Fernandes, intervenuto in diretta alla CM IT TV, il centrocampista portoghese ha preso la sua decisione. Oliveira vuole continuare in casa giallorossa, proprio il rapporto con l’ex Lazio non è dei più idilliaci, esattamente l’opposto di quello instaurato con Josè Mourinho. Secondo Fernandes, giornalista di Record, ci sono buone possibilità che la firma arrivi ma lo sconto auspicato in casa Roma sembra allontanarsi. Il Porto è alle prese con il rispetto del Fair Play finanziario, difficile che la richiesta dei lusitani scenda sotto quanto pattuito al momento del prestito: diritto di riscatto fissato a 13 milioni compresi di bonus. Oliveira ha scelto Mou, ora sta alla Roma fare l’ultimo e decisivo passo.