Calciomercato Roma, trova conferma l’anticipazione rilanciata diversi mesi fa per l’attacco giallorosso: “Ci sono stati vari incontri per la punta”

La stagione della Roma si è chiusa con la favolosa conquista della Conference League. La notte di Tirana ha consegnato la prima stagione di Josè Mourinho agli annali del club giallorosso, riportando un trofeo che all’ombra del Colosseo mancava da quattordici anni. Il tecnico portoghese è tornato in patria per godersi il meritato riposo, la prima stagione ha riservato la bellezza di 55 gare ufficiali per lo Special One. Mentre la volontà circa il suo futuro si fa sempre più chiara, si accendono i riflettori sulla prossima finestra di calciomercato estiva.

Poco più di trenta giorni separano la Roma dall’apertura ufficiale del calciomercato estivo, mentre in città ancora si respira l’entusiasmo scaturito dalla conquista della Conference. Il tandem portoghese formato da Josè Mourinho e Tiago Pinto alla fine è riuscito a rompere un digiuno di trofei lungo quattordici anni, per di più infrangendo il tabù Europa. La prima stagione dello Special One si è chiusa in gloria, ma lo stesso portoghese ha lanciato un monito al connazionale. Vietato accontentarsi, guardare in avanti per alzare ancor di più l’asticella della squadra giallorossa. Sarà fondamentale agire con lucidità nella prossima finestra di calciomercato ordinario, occhi in Serie A per la spalla di Tammy Abraham.

Confermata anticipazione ASRL: spalla di Abraham in Serie A

Trova conferme una pista che avevamo tratteggiato in esclusiva diverse settimane fa. Per rafforzare il reparto avanzato, e regalare a Mou una spalla della punta inglese capace di segnare diversi gol, Tiago Pinto insiste con l’Udinese. Il general manager della Roma, come scritto da La Repubblica nell’edizione romana, ha incontrato più di una volta lo staff di Gerard Deulofeu. Lo spagnolo si è reso protagonista di una stagione ai massimi livelli, 5 assist e 13 gol messi a referto dall’attaccante ex Milan. La squadra giallorossa avrebbe individuato nel numero 10 dei friulani il partner perfetto per Tammy Abraham, Mourinho sogna un attacco da 50 gol a stagione e la prima scelta potrebbe essere proprio lo spagnolo. I prossimi giorni saranno fondamentali per capire il suo futuro.