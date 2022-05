Calciomercato Roma, ecco l’all in per il sogno Dybala. Arriva l’annuncio che spiazza i tifosi: fissato l’incontro con l’agente dell’argentino.

Non si spegne il sogno Dybala in vista della finestra di calciomercato estivo in casa giallorossa. La prima stagione di Josè Mourinho sulla panchina della Roma si è chiusa col botto: la conquista della Conference League ha scatenato tutto il popolo giallorosso. Ora il tecnico portoghese è tornato in patria per godersi il meritato riposo dopo una stagione estenuante. Le attenzioni passano sul connazionale dello Special One, il general manager Tiago Pinto. Il dirigente ex Benfica non ha intenzione di mollare la presa circa il futuro di Paulo Dybala, svincolato a parametro zero dalla Juventus.

Il calciomercato estivo si aprirà tra poco più di un mese e si infiamma intorno al futuro dei calciatori liberi a parametro zero. Lo sa bene la Roma, che rischia di perdere con questa formula l’armeno Mkhitaryan sempre più vicino all’approdo in casa Inter. Beppe Marotta si è sempre distinto nei colpi a costo zero, anche il futuro di Dybala sembra sempre più vicino a tingersi di neroazzurro. Ma c’è un distinguo da fare, la situazione circa il futuro della Joya non è ancora stata chiarita, e i tifosi della Roma possono sognare un nuovo assalto in casa giallorossa. In tal senso arriva l’annuncio che conferma la volontà netta di Josè Mourinho, lo Special One farebbe carte false per poter allenare la punta sudamericana la prossima stagione.

Calciomercato Roma, all in per Dybala: incontro fissato

Nuova conferma, tutto su Dybala per la Roma del nuovo anno. A rilanciare la suggestione argentina è stato il giornalista Momblano in casa Juventibus. Secondo il cronista che segue le vicende della squadra bianconera lo stesso Mourinho è sceso direttamente in campo per convincere l’ormai ex Juve all’avventura all’ombra del Colosseo. Il portoghese avrebbe contattato direttamente la Joya, in almeno una decina di occasioni, aumentando il forcing in casa giallorossa. Ora tocca a Tiago Pinto concretizzare il sogno ed in settimana, riferisce Momblano, ci sarà un incontro con il procuratore di Dybala, Jorge Antun. Il giornalista conclude rilanciando però la pista Inter, a suo dire Beppe Marotta considera l’operazione già fatta in casa nerazzurra.