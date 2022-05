Calciomercato Roma, poker in Serie A: affare da 20 milioni

Quattro squadre del nostro campionato vogliono prendere uno dei giocatori della Roma nella prossima finestra di calciomercato

Infradito, costume e occhiali da sole. Così la maggior parte dei giocatori sta passando questi giorni che seguono la fine della stagione e tra questi ci sono i giocatori della Roma. Su qualche spiaggia caraibica, i giallorossi possono godersi il meritato riposo dopo aver concluso al meglio tutti gli impegni rimasti. In Serie A, infatti, Pellegrini e compagni sono riusciti a raggiungere la qualificazione in Europa League. La Conference League, invece, è stata la ciliegina sulla torta della prima stagione di Mourinho nella capitale. A Tirana contro un Feyenoord agguerrito, la Roma è riuscita a vincere e a portare a casa la neonata coppa targata Uefa.

Un risultato importante per tutto lo staff che ora può cominciare a rilassarsi. Tutto tranne uno. Sì perché Tiago Pinto è l’unico, insieme ai suoi collaboratori, che si è dovuto rimboccare le maniche per cercare di preparare al meglio il calciomercato della Roma. Tra poche settimane, infatti, comincia la sessione estiva delle trattative, dove il general manager giallorosso dovrà garantire a Mourinho qualche rinforzo di livello a cui si aggiunge il sogno Dybala. Oltre agli affari in entrata, poi, Pinto dovrà occuparsi anche per quelli in uscita. Uno dei nomi più controversi che potrebbero lasciare Trigoria è quello di Marash Kumbulla, prima bocciato, poi, recuperato e infine in bilico.

Calciomercato Roma, in quattro della Serie A su Kumbulla

Il difensore albanese, grazie proprio al suo miglioramento si è fatto notare non solo da Mourinho che lo ha lodato. L’ex Hellas Verona è entrato nel mirino di diverse squadre di Serie A che vorrebbero acquistarlo in estate. secondo quanto riporta Calciomercato.it, questi club sono Torino, Bologna, Sampdoria e Fiorentina. Per ora, la valutazione del ventiduenne si aggira intorno ai 20 milioni e un’offerta di questa importanza potrebbe portare Tiago Pinto a cedere il centrale. Il general manager dell’area sportiva giallorossa, però, può guardare anche al mercato tedesco, dove sembra esserci qualche squadra interessata alle prestazioni di Marash.