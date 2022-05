Calciomercato Roma, arriva il via libera per Josè Mourinho dopo che il riscatto appare sempre più in salita. Il rinforzo estivo arriva così.

La stagione della Roma si è chiusa col botto, il trionfo in Conference League è stata l’epica conclusione della prima stagione a guida Mourinho. Il tecnico portoghese, che si gode il meritato riposo dopo 55 gare stagionali, ha dato mandato al connazionale Pinto di puntellare la rosa in vista della prossima stagione. Lo Special One si aspetta un salto di qualità in ogni reparto, ed il rinforzo in corsia può arrivare con questo incastro tra Premier League e Liga spagnola. Mou è pronto al blitz che può colmare il vuoto sulla corsia di destra, ecco tutti i dettagli sulla suggestione spagnola.

Nuovo intreccio con l’Arsenal in vista nella finestra estiva di calciomercato in casa Roma. La stagione dei giallorossi si è chiusa in gloria, ancora vive le immagini della finale della Conference League a Tirana. Subito dopo i festeggiamenti, mentre tornava in patria per un meritato riposo, Josè Mourinho ci ha tenuto a rimarcare quanto la conquista del trofeo debba essere solo il primo passo verso l’ascesa della squadra giallorossa. Sarà fondamentale aumentare la qualità e la profondità della rosa giallorossa, le attenzioni si spostano sull’operato di Tiago Pinto. Tra i tanti settori del campo interessati dalle trattative accendiamo i riflettori sulla corsia di destra della squadra giallorossa.

Calciomercato Roma, maxi intreccio con l’Arsenal: via libera Mourinho

Sulla corsia di destra è scontato l’addio a Maitland-Niles che tornerà all’Arsenal, senza lasciare troppi rimpianti a Trigoria. Al pari dell’inglese tornerà alla base anche Hector Bellerin, reduce invece da una notevole stagione in Liga con la maglia del Betis Siviglia. Il club spagnolo e quello londinese non hanno trovato la quadra per il riscatto del terzino, Josè Mourinho può tornare alla carica per assicurarsi un rinforzo di livello sulla corsia di destra. Secondo quanto rilanciato dal sito Calciomercato.it , Tiago Pinto segue da vicino la vicenda del mancato riscatto dello spagnolo, il rinforzo sulla corsia può arrivare grazie allo stallo tra Liga e Premier League.