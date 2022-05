Calciomercato Roma, alla fine la spunta Beppe Marotta e l’addio è stato già comunicato alla squadra. Ecco cosa è successo dopo la finale di Tirana.

Beppe Marotta la spunta con la specialità della casa, la firma a parametro zero per il colpo estivo. Tutto deciso per il suo futuro, le speranze di rientrare in trattativa rasentano lo zero. Ecco l’ultima conferma che fa chiarezza sul futuro imminente, la squadra è già stata salutata dal calciatore, l’addio è ad un passo. Ecco cosa è successo subito dopo la finale della Conference League a Tirana. Si infiamma il calciomercato in Serie A.

Il futuro di Henrikh Mkhitaryan è pronto a tingersi di neroazzurro. Il numero 77 lascerà la Roma a parametro zero, con Marotta che si assicura le sue prestazioni senza sborsare un euro. In casa Inter proprio oggi, con la stessa formula, è volato in Premier League il croato Ivan Perisic. La squadra di Simone Inzaghi si consola con l’ingaggio dell’armeno, a questo punto manca davvero solo la firma nero su bianco per formalizzare il passaggio. Arriva l’ultima conferma che non lascia più alcun dubbio, le strade tra la Roma e l’armeno si stanno per dividere. Ecco cosa è successo subito dopo la finale della Conference League.

Calciomercato Roma, la spunta Marotta: addio già comunicato

Ormai non ci sono più dubbi, il futuro di Henrikh Mkhitaryan sta per tingersi di nerazzurro. Secondo quanto scritto su Twitter dal giornalista Roberto Maida, l’armeno ha le idee chiare da giorni. Talmente chiare che il suo addio in casa giallorossa è già stato comunicato, direttamente dal protagonista della vicenda. Secondo quanto scritto sui social dal giornalista, l’armeno ha salutato informalmente la squadra subito dopo il trionfo di Tirana. Maida aggiunge che la Roma spera ancora di ribaltare tutto e convincerlo alla firma last-minute ma ormai le speranze sono ridotte al lumicino. Salvo clamorosi ribaltoni dunque Mkhitaryan diventerà preso calciatore dell’Inter, l’armeno lascia la Roma dopo tre stagioni da protagonista, condite da 116 presenze e 29 reti in maglia giallorossa. Questo anno si è rivelato arma tattica in più per il tecnico portoghese, che arretrando di qualche metro il suo raggio d’azione ha dato nuova linfa al centrocampo giallorosso.