Calciomercato Roma, la Juventus non ha mollato Nicolò Zaniolo. Ecco la data decisiva per il nuovo affondo in casa bianconera.

La Juventus non ha mollato la pista che porta a Nicolò Zaniolo. Il numero 22 della Roma è tornato alla ribalta dopo aver realizzato il gol decisivo nella finale di Tirana, iscrivendo il suo nome alla storia del club giallorosso. Contro il Feyenord la sua zampata ha consegnato un trofeo che mancava da ben quattordici stagioni in casa giallorossa, ennesimo traguardo nell’incredibile carriera di Josè Mourinho. Ora, mentre arriva anche la comunicazione della FIGC sull’indagine dopo la festa del 26 maggio, si accendono i riflettori anche sul suo futuro.

Calciomercato Roma, la Juve non molla Zaniolo: la data decisiva

Secondo quanto scritto su Twitter dal giornalista Giovanni Albanese il club bianconero è tornato alla carica per Zaniolo. Negli ultimi giorni sono stati fatti altri passi per la trattativa, ma molto dipenderà dalle prossime ore. Nella giornata di domani la Juve dovrebbe capire una volta per tutte quale sia la situazione reale per portare Di Maria in Serie A. Le due operazioni non si escludono a priori, ma se l’argentino dovesse sfumare il club bianconero potrebbe tornare alla carica per il numero 22 della Roma. In ogni caso prima di assaltare Zaniolo la Juventus è obbligata a perfezionare diverse cessioni.