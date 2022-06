Calciomercato Roma, doppio colpo Pinto: c’è l’incontro

Il general manager della Roma ha incontrato due obiettivi di calciomercato che potrebbero approdare a Trigoria nei prossimi mesi

Tiago Pinto non perde tempo e prepara già i prossimi colpi di calciomercato. Il general manager della Roma, infatti si sta muovendo per dare a José Mourinho dei giocatori adatti per migliorare la Roma in vista della prossima stagione. I Friedkin, in comune accordo con il carattere del tecnico, hanno intenzione di alzare l’asticella delle aspettative e migliorare i risultati raggiunti fino ad ora. L’approdo in Europa League è sicuramente un grande passo in avanti rispetto al raggiungimento della Conference della scorsa annata. La vittoria di quest’ultima, poi, è stata la ciliegina sulla torta che Mourinho ha voluto regalare ai tifosi per un’annata senza precedenti.

Il reparto che lo Special One vorrebbe vedere rinforzato è senza dubbio il centrocampo, che rappresenta la zona più+ critica del campo. dopo la bocciatura di Veretout, la probabile di Oliveira e la situazione rinnovo di Mkhitaryan che ancora non si è sbloccata, per Tiago Pinto si prospettano gli straordinari per andare a coprire i buchi lasciati nella linea mediana. Senza correre troppo e fare valutazioni affrettate, però. il general manager giallorosso dovrà dare a José un regista di ruolo. In questa stagione, infatti, sono stati provati in quel ruolo proprio l’ex Porto, l’armeno e Cristante. Quest’ultimo è quello che ha convinto di più il tecnico, nonostante anche l’ex Manchester United si sia distinto davanti la difesa. visto che i due non sono registi puri, con il 77 che è addirittura un trequartista, Pinto vuole prendere qualcuno per coprire questa lacuna.

Calciomercato Roma, Pinto a Reggio Emilia per la Primavera e intanto incontra Carnevali

Ieri sera a Reggio Emilia è andata in scena la finale per lo scudetto del campionato Primavera in cui la Roma si è dovuta arrendere nei minuti finali all’Inter. Allo stadio erano presenti sia Pinto che Carnevali, ds del Sassuolo, che ha visionato alcuni giovani giallorossi. I due, però, non hanno parlato solamente delle prossime promesse del calcio italiano, ma anche del presente. Alla Roma, infatti, piacciono molto sia Maxime Lopez che Davide Frattesi con la trattativa per quest’ultimo che è facilitata da una clausola del 30% sulla futura rivendita. Proprio su questi due centrocampisti è stato incentrato l’incontro, in cui Pinto ha cercato di fare passi avanti per portare i due nella Capitale.