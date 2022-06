Calciomercato Roma, comunicato ufficiale: il club lo saluta

Calciomercato Roma, ora l’addio a parametro zero è ufficiale e si infiammano le trattative sul suo futuro. Ecco l’annuncio del club.

E’ arrivato anche l’annuncio ufficiale tramite i canali social del club, sarà addio a parametro zero. Si accende il calciomercato estivo, nonostante all’apertura ufficiale della sessione manchi ancora un mese. Ora non ci sono più dubbi circa il suo futuro, il club lo ha salutato ufficialmente dopo tanti anni. Resta da capire quale sarà la prossima destinazione, l’elenco delle pretendenti è lungo e coinvolge anche diversi top club in Serie A. Josè Mourinho segue con interesse la vicenda.

Il tecnico portoghese ha salutato l’Urbe giorni fa, per godersi il meritato riposo dopo una prima stagione lunga 55 partite. Stagione che ha avuto un finale epico, la conquista della Conference League ha scatenato l’entusiasmo dell’universo giallorosso, da troppo tempo a secco di trofei. Con lo Special One in vacanza le attenzioni sono rivolte al general manager, Tiago Pinto. Il connazionale di Mou dovrà essere abilissimo durante il calciomercato estivo, sia sul fronte delle cessioni che su quello dei nuovi innesti. E dall’Inghilterra arriva l’annuncio che può scatenare un nuovo assalto in Premier League, Mourinho farebbe carte false per assicurarsi il suo profilo nella prossima stagione.

Calciomercato Roma, annuncio ufficiale: addio a parametro zero

Jesse Lingard lascia il Manchester United a parametro zero. E’ stato lo stesso club inglese a comunicarlo ufficialmente via social, nessun ripensamento e addio dopo una lunga carriera in maglia Red Devils. L’attaccante è stato tra i protagonisti negli ultimi anni, vincendo con i Red Devils una Coppa d’Inghilterra, una Community Shield, una Coppa di Lega ed una Europa League. Artefice in panchina di questi successi fu anche Josè Mourinho, che ora può sperare di riabbracciarlo a parametro zero. Certo la concorrenza non manca, in Premier soprattutto ma anche in Italia il Milan e la Juventus sono sulle sue tracce. E’ un calciomercato estivo che già si infiamma per i colpi a zero, non c’è solo Paulo Dybala ad accendere le fantasie ed i sogni dei tifosi.