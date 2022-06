Calciomercato Roma, arriva la svolta in casa Juventus sull’obiettivo Zaniolo. Il futuro del numero 22 può cambiare all’improvviso.

Riflettori accesi su Nicolò Zaniolo, match winner nella finale di Conference League. Il gol realizzato la settimana scorsa contro il Feyenord lo ha consacrato nella storia del club, decisiva la sua rete per alzare un trofeo che mancava da quattordici stagioni. Con la gioia di Tirana ancora negli occhi dei tifosi è anche il momento di riflettere sul suo futuro, con il contratto in scadenza nel 2024 la prossima finestra di calciomercato sarà cruciale. La Roma non ha ancora avanzato proposte di rinnovo, con Pinto che avrebbe stabilito un nuovo prezzo per il suo cartellino. Il Milan è tornato a bussare alle porte, ma anche la Juventus sembra decisa a cambiare strategia.

Quest’oggi vi avevamo raccontato dell’offerta fatta recapitare dal Milan. No secco in casa giallorosso alla proposta di scambio più cash, proprio mentre la società rossonera si appresta a cambiare vertici societari. Non solo Milan sulle tracce del numero 22 giallorosso, l’interesse della Juventus per il fantasista offensivo è noto da tempo. La squadra bianconera ha perso Paulo Dybala a parametro zero, nome che sta infiammando il calciomercato estivo coinvolgendo anche la Roma.

Calciomercato Roma, offerta Milan per Zaniolo: la Juve risponde

Dal canto suo la società bianconera ha intenzione di cambiare strategia per arrivare al numero 22, ecco quanto raccontato da Luca Momblano in diretta a “Juventibus” su Twitch. Secondo il giornalista la società bianconera sta chiedendo a Zaniolo “Di non muoversi quest’estate, perchè la prossima noi ci siamo.” La priorità per il club bianconero risponde al nome di Angel Di Maria, probabile la svolta in questi giorni in tal senso. Secondo Momblano dunque la Juve sta invocando un vero e proprio altolà alla cessione immediata di Zaniolo, pronta a sferrare l’assalto nelle prossime finestre di calciomercato. Sullo sfondo Tiago Pinto deve decidere velocemente riguardo il suo rinnovo contrattuale, il prossimo anno il numero 22 potrebbe valere sensibilmente meno.