Calciomercato Roma, accordo da 24 milioni | Sostituto già bloccato

Comincia a smuoversi il calciomercato della Roma con uno degli obiettivi per l’estate che è pronto a lasciare il club nelle prossime settimane

Comincia a smuoversi qualcosa nel calciomercato della Roma. I movimenti di questi giorni in Premier League stanno aprendo, chiudendo e lasciando in sospeso molti possibili colpi per l’estate. Tiago Pinto ha il compito e l’intenzione di migliorare al squadra per permettere a Mourinho di lottare per obiettivi migliori. I Friedkin, infatti, in questo secondo anno con il portoghese alla guida vogliono alzare ulteriormente l’asticella degli obiettivi. Per farlo, Dan e Ryan sono disposti a passare per il calciomercato, dove ci si possono aspettare diversi colpi che andranno a colmare le diverse lacune della rosa individuate dallo Special One.

In primis, la zona più critica è il centrocampo con diversi giocatori in uscita, come Veretout e Diawara, e con Mkhitaryan che non ha ancora rinnovato a pochi giorni dalla scadenza del suo contratto. Nella peggiore delle ipotesi, il general manager giallorosso dovrà coprire tutti questi buchi prendendo altri tre giocatori. La caratteristica principale che almeno uno dovrà avere, però, è quella di saper gestire il pallone e dettare i ritmi. Questo, quindi dovrà essere un regista, qualcuno capace di smistare i palloni davanti la difesa facendo ripartire il gioco. Poi, Mourinho vorrebbe avere anche fisico e dinamicità nella linea mediana e per questo ha messo nel mirino Ruben Neves. Il centrocampista del Wolverhampton piace molto allo Special One, che vorrebbe portarlo a Roma in questo calciomercato.

Calciomercato Roma, Palhinha vicino al Wolverhampton come sostituto di Neves

La strada per il venticinquenne portoghese, però, è difficile da percorrere, soprattutto considerando che davanti alla Roma c’è una concorrente importante. Si tratta del Manchester United, che è molto interessata al giocatore. Secondo quanto riporta il Sun, visto lo stato delle cose il Wolverhampton si è mosso in anticipo e ha già individuato il sostituto di Neves. si tratta di Joao Palhinha, assistito da Mendes, che avrebbe un costo di circa 24 milioni. L’affare dovrebbe essere annunciato nelle prossime settimane con Neves che sarebbe liber0 di lasciare il Wolverhampton nella prossima estate.