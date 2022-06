Calciomercato Roma, irrompe Gattuso: offerta da 15 milioni

La Roma rischia di perdere uno dei suoi giocatori in questa finestra di calciomercato con l’ex tecnico del Napoli interessato

Non può andare tutto rose e fiori. Nella vita, in qualsiasi cosa si faccia, ci sono sempre ostacoli e dossi da dover superare e così succede anche nel calciomercato. Tiago Pinto, infatti, rischia di perdere uno dei giocatori che sono presenti sulla lista della sua lista della spesa a causa dell’interesse dell’ex allenatore del Napoli. Gennaro Gattuso, infatti, ha firmato un contratto di tre anni con il Valencia e manca solo l’ufficialità. Il tecnico italiano, in vista di questa di questa nuova avventura sta già monitorando il mercato per individuare i migliori profili per rinforzare il club. Importante, poi, sarà per gli spagnoli spendere poco, visto che al situazione economica non è al top.

Per questo motivo, Ringhio ha deciso di puntare alcuni calciatori che hanno il futuro in bilico e che possono costare di meno rispetto a coloro che hanno un futuro saldo nei rispettivi club. Sulla stessa scia di José Mourinho, Gattuso vuole migliorare il centrocampo e per farlo ha nei9 suoi piani di mettere i bastoni tra le ruote proprio al portoghese. L’allenatore della Roma vorrebbe vedere la sua linea mediana migliorata in vista della prossima annata e in queste settimane sta studiando gli ultimi profili per decidere chi prendere. Su uno, però, è piombato l’ex tecnico del Napoli che si è fatto avanti con un’offerta di 15 milioni.

Calciomercato Roma, Gattuso ci prova per Oliveira: occhio anche al Wolverhampton

Il giocatore in questione è Sergio Oliveira, che a Roma non è sicuro della sua permanenza, visto che il riscatto è ancora in dubbio. Secondo quanto riporta Jornal de Noticias, quotidiano portoghese, sulle sue tracce c’è Gattuso che ha presentato anche un’offerta. Oltre al Valencia, però, anche il Wolverhampton è interessato al portoghese e per questo le due squadre hanno ingaggiato un testa a testa per portare il trentenne nelle rispettive squadre. La Roma osserva la finestra gli sviluppi della situazione, visto che il riscatto è ancora in bilico data la richiesta di sconto di Pinto.