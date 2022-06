Calciomercato Roma, per la prima scelta di Mourinho servono 40 milioni di euro. Ecco il piano di Tiago Pinto per accontentare lo Special One.

Joè Mourinho ha le idee chiare in vista della sessione estiva di calciomercato. Per la prima scelta dello Special One servono 40 milioni di euro e Tiago Pinto sta perfezionando il piano per presentare l’offerta adeguata. La stagione della Roma si è chiusa nel migliore dei modi, la conquista della Conference League ha rilanciato gli entusiasmi in tutto l’universo giallorosso. Ora, per fare si che la vittoria europea sia solo l’inizio di un ciclo vincente, la palla passa a Tiago Pinto. Il general manager portoghese ha il compito di alzare l’asticella tecnica della rosa a disposizione dello Special One.

La missione di Tiago Pinto non è facile, la Roma il prossimo anno vuole tornare a lottare per il vertice anche in serie A. Per farlo José Mourinho ha bisogno di alzare fortemente il livello tecnico della rosa, per questo le attenzioni sono rivolte all’operato del connazionale dello Special One. Da parte sua il tecnico ha le idee chiare, ed ha deciso di puntare tutto sul top player dalla Premier League. La caccia di rinforzi dal campionato inglese è stato un must per la coppia portoghese finora, tutti gli indizi lasciano pensare che a luglio si proverà un nuovo assalto in Inghilterra, ecco come Pinto può provare a vincere la forte concorrenza europea.

Calciomercato Roma, Mou ha scelto: 40 milioni per il top player

A tracciare la via scelta da Mourinho quest’oggi è stato Il Romanista, che in un articolo a firma Piero Torri rilancia il nome di Ruben Neves come prima scelta. Il portoghese, anche lui assistito da Jorge Mendes, può lasciare il Wolverhampton in estate ma per farlo il club chiede almeno 40 milioni di euro. Per soddisfare le richieste dei Wolves, da dove arrivò lo scorso anno Rui Patricio, Pinto dovrà operare con dovizia nel fronte della cessioni. Olsen in Premier, Kluivert in Ligue 1 e ancora da decidere il futuro di Veretout e Carles Perez ma se dovesse portare a termine tutte queste cessioni Tiago Pinto andrebbe a bussare alla porta del club inglese con il tesoretto necessario per il grande colpo a centrocampo.