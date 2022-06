Calciomercato Roma, l’Inter torna a mettere i bastoni tra le ruote alla squadra giallorossa. In campo gli 007 nerazzurri per il nuovo sgambetto.

Si infiamma l’asse Roma-Milano in vista della sessione estiva di calciomercato. La squadra nerazzurra ha intenzione di mettere nuovamente i bastoni tra le ruote del calciomercato giallorosso, non solo l’affare legato a Mkhitaryan, Marotta prepara un nuovo assalto e la società milanese ha messo in campo addirittura gli 007. Ecco il piano dell’Inter in vista della sessione estiva di calciomercato, suona un nuovo campanello d’allarme per Tiago Pinto. Ecco i dettagli della nuova trattativa in casa nerazzurra, pronto l’assalto all’obiettivo di Josè Mourinho.

Nuovo inserimento dell’Inter in vista della sessione estiva di calciomercato, Tiago Pinto deve fare i conti con la nuova concorrenza. La squadra nerazzurra si è resa protagonista del mancato rinnovo contrattuale di Mkhitaryan, ora ad un passo dall’accordo con Beppe Marotta. A proposito di parametri zero anche il nome di Paulo Dybala infiamma il futuro del calciomercato per l’ex squadra di Mourinho, ma spunta un nuovo inserimento che obbliga Tiago Pinto a sfidare la concorrenza di Marotta. Riflettori puntati in casa Feyenord, gli avversari sconfitti dalla Roma nella finale della Conference League.

Calciomercato Roma, nuovo sgambetto dell’Inter: 007 in azione

L’Inter si inserisce alla corsa per Marcos Senesi, difensore argentino ma dal passaporto italiano. Il centrale 25enne, mancino naturale, è da lungo accostato ai desideri di Mourinho per rafforzare il pacchetto arretrato della Roma. Ora, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’Inter è già scesa in campo per un nuovo “scippo” alla squadra giallorossa. L’intrigo difensivo ruota intorno al nome di Bastoni, indiziato numero uno a lascaire la squadra di Simone Inzaghi. In caso d’addio al giovane difensore i nomi per sostituirlo portano a guardare in casa Torino, dove piace Gleison Bremer ma non solo. La squadra milanese ha messo anche l’argentino nel mirino, Marotta avrebbe già sguinzagliato gli “007” della società per assicurarsi le prestazioni di Senesi. Il prezzo del suo cartellino dovrebbe oscillare sui 12 milioni di euro, la strada per Tiago Pinto potrebbe improvvisamente diventare più tortuosa.