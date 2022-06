Calciomercato Roma, colpaccio dalla Juventus: Mourinho in vantaggio

Calciomercato Roma, conferme sul colpaccio dalla Juve in vista della sessione estiva di trattative. Arriva una decisa conferma: Mou in vantaggio.

Fari accesi sulla sessione estiva di calciomercato in casa Roma, arriva la conferma sul possibile colpo difensivo in Serie A. Josè Mourinho ha visto la prima stagione sulla panchina giallorossa chiudersi col botto, è ancora vivo l’entusiasmo dopo la vittoria della Conference League. Ora che lo Special One si gode un meritato periodo di riposo le attenzioni si spostano sull’operato di Tiago Pinto, general manager e responsabile del calciomercato in casa giallorossa. Nuovo indizio sul possibile assalto al colpo in Serie A.

Si accendono i riflettori sul calciomercato estivo in Serie A, mancano poche settimane all’apertura ufficiale della sessione ordinaria della campagna acquisti. La Roma ha chiuso la stagione con la vittoria della Conference League, Josè Mourinho ha interrotto un digiuno di trofei lungo quattordici stagioni in casa giallorossa. Lo stesso portoghese ha rilanciato le ambizioni della compagine giallorossa in vista del prossimo anno, il trofeo europeo deve essere un trampolino di lancio e non un traguardo d’arrivo per la Roma. Per cercare di lottare al vertice anche in Serie A sarà fondamentale alzare l’asticella tecnica della rosa a disposizione dello Special One.

Calciomercato Roma, colpaccio in difesa: Mourinho in vantaggio

C’è l’ intreccio tra Roma e Juventus in vista della sessione estiva di calciomercato e giunge una nuova conferma in diretta. A rivelare la pista che vede i giallorossi sulle tracce del turco Demiral è stato Luca Momblano intervenuto in diretta alla CM IT Tv, il canale Twich del sito www.calciomercato.it . Secondo l’esperto di mercato bianconero la pista che vede la Roma su Demiral può accendersi in vista della prossiam sessione estiva. Testualmente Momblano riporta: “La Roma è una piazza che lui può assolutamente accettare. Mourinho sta cercando quel tipo di difensore.” Inoltre il giornalista esclude anche una pista concorrenziale in Serie A, secondo Momblano la Fiorentina non è la destinazione adatta al centrale turco, che invece accetterebbe con voglia l’esperienza all’ombra del Colosseo. Da capire ovviamente come si muoverà l’Atalanta prima di tutto, la società bergamasca deve decidere entro fine giugno sul possibile riscatto.