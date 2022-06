Calciomercato Roma, asta improvvisa per l’esubero

Calciomercato Roma, nuovo inserimento in Serie A sull’esubero della rosa giallorossa. Tiago Pinto ora può sperare nell’asta al rialzo.

In casa giallorossa si è chiusa una stagione di passione, lunga ben 55 gare ufficiali. L’ultima partita ha consegnato la prima stagione a guida Mourinho alla storia del club. La vittoria della Conference League ha fatto esplodere la gioia di tutto l’universo giallorosso. Ora, con il tecnico portoghese a godersi il meritato riposo, i riflettori si spostano sull’operato di Tiago Pinto. Il general manager della Roma ha il non facile compito di alzare l’asticella tecnica della squadra, calibrando al meglio le entrate e le uscite in vista della prossima campagna acquisti.

La crescita della Roma, auspicata dallo stesso Mourinho, passerà inevitabilmente dal calciomercato. A luglio ci sarà il via libera ufficiale alla nuova campagna acquisti, mentre già si delinea il futuro di diversi parametri zero. La Roma ha perso Henrikh Mkhitaryan a parametro zero e con la stesa formula è ad un passo dall’ingaggio di Nemanja Matic dal Manchester United. In attesa del nuovo rinforzo dalla Premier League tante attenzioni vengono rivolte al fronte cessioni, anche questa estate è lunga la lista degli esuberi da piazzare per Tiago Pinto.

Calciomercato Roma, asta improvvisa in Serie A per l’esubero

Riflettori accesi sul futuro di Eldor Shomurodov, questa mattina accostato alla lista dei desideri della Fiorentina di Vincenzo Italiano. Non solo la Viola sulle tracce dell’uzbeko però. Secondo quanto riferito da Enrico Camelio alla CM IT TV, anche il Bologna sarebbe sulle tracce del numero 14 della Roma. Dopo un avvio di stagione promettente le sue prestazioni lo hanno relegato continuamente in panchina, con un bilancio che lo vede aver collezionato 40 presenze (moltissime da subentrato) e 5 reti in maglia giallorossa. Se l’interesse delle due squadre dovesse essere confermato Tiago Pinto potrebbe incrociare le dita e sperare nell’asta per aggiudicarsi la punta ex Genoa. Ricordiamo che Shomurodov venne pagato la scorsa estate l’importante cifra di quasi 18 milioni di euro.