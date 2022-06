Calciomercato Roma, addio Zaniolo: nuovo scambio e apertura al Milan

I rossoneri non mollano l’attaccante della Roma e sperano di convincere il club con lo scambio in questa finestra di calciomercato

Il Milan non ha alcuna intenzione di cedere il passo per Zaniolo e continua il suo pressing sull’attaccante della Roma, che sembra destinato a lasciare la Capitale. Nei primi mesi di quest’anno, la Juventus era il club che sembrava più vicino ad acquistare il talento giallorosso, ma nelle ultime settimane c’è stato il sorpasso dei rossoneri con una proposta shock. Pioli, fresco vincitore dello Scudetto, vorrebbe migliorare il reparto offensivo con l’inserimento del numero 22. Nicolò, infatti, potrebbe essere utilizzato dall’ex tecnico della Lazio come rinforzo per la trequarti, dove ci sono già grandi talenti come Leao e Brahim Diaz. Ai due, però, manca appunto un terzo compagno di livello che Maldini ha individuato in Zaniolo.

La trattativa per arrivare al talento toscano non è facile. La Roma, infatti, chiede circa 50 milioni per il suo cartellino, visto che si tratta di un giocatore molto importante della rosa di Mourinho. A rendere il prezzo così alto c’è anche l’età del calciatore, che è un classe 1999.

A malapena 23 anni per il trequartista che ha esordito in Serie A con Di Francesco alla Roma, quindi qualche anno fa. Per cercare di convincere Pinto a lasciar partire il calciatore a una cifra minore rispetto ai 50 milioni richiesti, Maldini ha proposto uno scambio. Inizialmente le contropartite che erano state proposte erano Saelemaekers e Bennacer, a cui va aggiunto anche Rebic. I profili messi sul piatto dal Milan, però, non hanno convinto Pinto, che preferirebbe veder qualcun altro.

Calciomercato Roma, piace Pobega come contropartita per Zaniolo

Secondo quanto riporta La Repubblica, alla Roma piace molto Tommaso Pobega. Il centrocampista del Milan ha giocato molto bene in questa stagione al Torino, ma il Milan sembra comunque contrario a cedere il ventiduenne a titolo definitivo. L’ex centrocampista dello Spezia, però, è uno dei pochi profili che interessano a Pinto e per cui lascerebbe partire Zaniolo più soldi. Maldini in questi giorni cercherà nuovamente l’affondo per portare a casa Nicolò, la cui cessione potrebbe finanziare tutto il calciomercato della Roma.