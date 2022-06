Calciomercato Roma, nuovo scenario che irrompe sul futuro di Nicolò Zaniolo. Spunta la doppia pista europea sulle tracce del numero 22.

Si accendono i riflettori del calciomercato sul futuro di Nicolò Zaniolo. Il fantasista offensivo, match winner nella finale della Conference League, finisce nuovamente nel mirino delle possibili cessioni. La novità riguarda una doppia pista in Europa, i sondaggi effettuati per strappare il numero 22 alla Roma non sarebbero arrivati dalla Serie A. Ecco la conferma in diretta sul futuro dell’ex Inter, ricordando che il contratto del talento offensivo scadrà nel 2024 con la squadra giallorossa.

Continuano a cambiare gli scenari sul futuro di Nicolò Zaniolo, uno dei nome che sta infiammando la sessione di calciomercato estiva. La finestra di campagna acquisti ordinaria si aprirà a luglio e le voci sul futuro del numero 22 continuano ad infiammare le cronache. Ora arriva un nuovo annuncio in diretta, non ci sarebbero italiane sulle sue tracce, ma spunta una doppia pista fuori dai confini nazionali. Il numero 22 ha iscritto il suo nome agli annali del club giallorosso, sua la rete che ha deciso la finale della Conference League contro il Feyenord. Ecco cosa cambia per il futuro di Zaniolo, spunta la doppia pista in Europa per il fantasista offensivo dei giallorossi.

Calciomercato Roma, futuro Zaniolo: doppia pista in Europa

Approfondimento sul futuro di Zaniolo dai microfoni di Radio Radio. Secondo quanto rilanciato da Enrico Camelio sulle sue tracce non ci sarebbero big in Serie A :”Per il momento Zaniolo resta, oltre ad una squadra inglese, se n’è affacciata anche una tedesca.” Dunque si accende una nuova pista in Europa, stavolta in Bundesliga. Continua il conduttore radiofonico: “Parliamo sempre di cifre più basse rispetto alla richiesta della Roma, che chiede attorno a 50 milioni. Gli altri offrono poco più della metà.”

Dunque stando a quanto riferito da Camelio nessun contatto con Juventus e Milan, a lungo accostate al fantasista. Si conferma la pista in Premier League con inserimento di una contendente in Bundesliga. Una cosa rimane chiara, la Roma non ha alcuna intenzione di fare sconti, Zaniolo potrebbe partire solo a fronte di un’offerta irrinunciabile.