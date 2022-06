Calciomercato Roma, c’è l’ex di Mourinho per Zaniolo

Calciomercato Roma, svolta improvvisa per il futuro di Nicolò Zaniolo. Nessun contatto in Serie A, spunta un nuovo sondaggio dalla Premier.

Nuova svolta intorno al futuro di Nicolò Zaniolo, il numero 22 giallorosso si è reso protagonista del trionfo in Conference League. Sua la rete che ha permesso alla Roma di avere la meglio sul Feyenord, regalando ai tifosi giallorossi la gioia di un trofeo europeo. A poche settimane dall’apertura del calciomercato estivo si accendono i riflettori sul suo futuro. Arriva la svolta, dopo l’annuncio che esclude contatti diretti da parte del Milan mentre spunta un sondaggio da un big della Premier League.

Il nome di Nicolò Zaniolo continua ad infiammare le cronache che ruotano intorno al calciomercato dei giallorossi. Arriva la svolta improvvisa intorno al suo futuro, spunta l’inserimento di una big della Premier League. Se finora si prospettava un duello tra grandi della Serie A, specificatamente Milan e Juventus, ora le carte in tavola possono cambiare. L’annuncio è arrivato nel pomeriggio, la società rossonera non avrebbe mai effettuato sondaggi o richieste per il numero 22 della Roma. Ecco quanto rilanciato da Ilario Di Giovambattista in casa Radio Radio, cambia completamente la prospettiva futura per l’ex Inter.

Calciomercato Roma, svolta Zaniolo: big di Premier in agguato

Secondo il giornalista non c’è mai stata nessuna richiesta da casa Milan per Zaniolo. Smentite le diverse ipotesi di scambio più cash per assicurarsi le prestazioni del fantasista offensivo. Secondo quanto rilanciato da Radio Radio invece l’unico sondaggio che è arrivato in casa giallorossa è del Manchester United. La squadra inglese sta conoscendo una vera e propria rivoluzione nella propria rosa con l’arrivo in panchina di Erik ten Hag. Tantissimi i calciatori che lasceranno a zero i Red Devils, compreso Nemanja Matic ad un passo da firmare per la Roma. Il giornalista aggiunge che in casa giallorossa i contatti per il rinnovo ancora non ci sono stati, con il contratto del fantasista offensivo che rimane in scadenza nel 2024. Il corteggiamento dei Red Devils, ex panchina dello Special One, potrebbe scompigliare le carte in vista della sessione estiva di calciomercato.