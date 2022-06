Calciomercato Roma, alle porte un maxi intreccio con l’ex giallorosso. Sul piatto ci sarebbero ben sei calciatori, ecco cosa può succedere.

Sempre meno settimane separano la Roma dall’apertura ufficiale del calciomercato. Tiago Pinto avrà ancora una volta la missione di alzare il livello della rosa giallorossa, con l’entusiasmo della Conference League appena vinta per i ragazzi di Mourinho. Il tecnico portoghese, poco prima di partire per le vacanze aveva lanciato un monito al general manager: il prossimo anno bisognerà crescere ed alzare ulteriormente l’asticella. Tanto dipenderà dai movimenti del calciomercato estivo dunque, si affaccia un maxi intreccio in Serie A con un ex giallorosso.

I nomi sul piatto sono ben sei e, a proposito di ex Roma, ad innescare l’intreccio è stato l’addio di un altro personaggio legato alle vicende giallorosse. Parliamo di Walter Sabatini, ex direttore sportivo della Salernitana. L’ex giallorosso ha lasciato il club campano in fortissima polemica col presidente Iervolino, il quale lo ha sostituito con Morgan De Sanctis. Ex portiere giallorosso e per ben nove anni nei quadri dirigenziali della Roma ora ha firmato come direttore sportivo della Salernitana, subentrando a Sabatini dopo l’impresa salvezza. Mentre si accende una pista che vede anche Pinto in corsa per un giocatore granata, si apre l’opportunità di un intreccio da capogiro.

Calciomercato Roma, maxi intreccio con l’ex: sei nomi sul piatto

Secondo quanto raccontato dal sito Calciomercato.it l’ex portiere e dirigente giallorosso sta pensando a diversi profili da portare in Campania. Durante la sua prima esperienza lontano da Trigoria De Sanctis potrebbe bussare a l club giallorosso per tantissimi nomi, ben sei vengono citati dal portale. Si parte da Darboe e Felix Afena, con quest’ultimo protagonista di un altro intreccio in Serie A. Viene citato anche Filippo Tripi, finito nei radar anche del Sassuolo ed il giovane Volpato, attaccante rappresentato dal team di Francesco Totti. Potrebbe interessare ai granata anche Riccardo Calafiori, non felice la sua esperienza al Genoa culminata nella retrocessione. Infine il nome nuovo riguarda uno degli ultimi ad aver debuttato in prima squadra, parliamo di Keramitsis 17enne difensore greco.