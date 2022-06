Calciomercato, l’ex anticipa il colpo: “A Roma avrà successo”

L’ex ha avvicinato ancora di più il calciatore che è uno degli obiettivi primari della Roma per questo calciomercato estivo

Ancora non è cominciato il calciomercato estivo, ma la Roma si sta già muovendo per portare nella Capitale diversi calciatori. Il primo colpo, che è anche abbastanza importante, è Nemanja Matic, che sembra aver trovato l’accordo con la società per diventare il nuovo perno del centrocampo. Mourinho, infatti, ha sempre chiesto un regista a Tiago Pinto, che ha lavorato per portarglielo anche la scorsa estate. Purtroppo, però, le trattative non sono andate a buon fine e José ha dovuto adattare in quella posizione i calciatori disponibili. I più utilizzati in mediana sono stati Cristante, Oliveira e Mkhitaryan, che spesso si sono dati il cambio proprio in cabina di regia.

Dopo aver trovato il centrocampista giusto per lo Special One, che comunque vorrebbe un altro innesto per blindare il reparto, Pinto lavora anche per migliorare gli altri ruoli. In alcuni, però, non sarà necessario fare interventi importanti. Sulle fasce, ad esempio, non servono grandi interventi, con Spinazzola che è finalmente rientrato a pieno regime e Zalewski che a sinistra è esploso mostrando le sue qualità. A destra, invece, la situazione è un’altra. Olre al solo Rick Karsdorp, non c’è nessuno che possa sostituirlo nel migliore dei modi. L’olandese, infatti, in questa stagione ha giocato circa 50 partite, un numero davvero elevato che ha portato l’ex Feyenoord a concludere la stagione con poche energie. Bryan Reynolds prima e Ainsley Maitland-Niles poi, non sono riusciti a convincere l’allenatore e per questo Tiago Pinto ha messo nel mirino un esterno destro che sembra avvicinarsi sempre di più.

Calciomercato Roma, l’ex allenatore di Celik: “L’ho chiamato qualche giorno fa. Per me andrà nella Capitale”

Dopo l’anticipazione di AsRomaLive.it dei giorni scorsi, un nuovo aggiornamento è arrivato su Zeki Celik. Il terzino destro del Lille piace molto al general manager della Roma che spera di acquistarlo in questa finestra di calciomercato. E l’ex allenatore dell’esterno turco, Yaclin Kosukavak, ha parlato ai microfoni di Sporx.com, avvicinando proprio l’arrivo del calciatore. L’ex tecnico del Bursaspor, in cui ha allenato proprio Celik, ha detto di aver chiamato il venticinquenne che lui crede verrà proprio nella Capitale. Le sue caratteristiche lo rendono molto duttile e per questo può fare bene in Italia in cui lascerà il segno.