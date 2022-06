Calciomercato Roma, Spalletti non affonda il colpo e Josè Mourinho può esultare. Via libera per lo Special One: nessuna offerta ufficiale.

Riflettori accesi sulla finestra di calciomercato estivo in casa Roma. Il Napoli molla la presa a centrocampo e Josè Mourinho può tentare l’affondo finale. Il tecnico portoghese ha chiuso la stagione con la sua firma d’autore, la Conference League ha interrotto un lungo digiuno di trofei. In vista della prossima stagione le attenzioni sono rivolte all’operato di Tiago Pinto in queste settimane. Il Napoli avrebbe scelto di non affondare il colpo a centrocampo, un nuovo via libera per la firma a Trigoria.

Nuovo intreccio in vista sull’asse Roma-Napoli nella sessione estiva di calciomercato. Secondo quanto riferito dal Portogallo non c’è stato ancora l’affondo finale di Luciano Spalletti ma non solo. Un altro ex partenopeo sembrava interessato alla corsa al fedelissimo di Josè Mourinho, parliamo di Gennaro Gattuso. L’ex centrocampista è diventato da poco il nuovo allenatore del Valencia, dove piace e non poco Goncalo Guedes al tandem lusitano formato da Tiago Pinto e Mourinho. Secondo quanto riferisce il quotidiano portoghese A Bola, per Mourinho può arrivare un doppio via libera per riabbracciare un rinforzo fortemente voluto a centrocampo.

Calciomercato Roma, il Napoli molla il centrocampista | Via libera Mou

Secondo quanto riferito dal media portoghese ne Napoli ne Valencia hanno intenzione di presentare offerte ufficiali per Sergio Oliveira. Il centrocampista è tornato al Porto, dopo aver collezionato 22 presenze e tre reti in metà stagione a Trigoria. Nei giorni scorsi si era accesa la pista che vedeva Spalletti sulle tracce del portoghese, pista decisamente raffreddata dopo l’aggiornamento riportato in patria. Non solo il Napoli ma anche il Valencia di Gattuso non avrebbero intenzione di presentare offerte ufficiali, la volontà di Sergio Oliveira è quella di riabbracciare lo Special One il prima possibile. La missione di Tiago Pinto è quella di strappare uno sconto in casa Porto, che aveva stabilito la cifra per il riscatto di Sergio Oliveira sui 13 milioni di euro.