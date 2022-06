Calciomercato Roma, ostacolo spagnolo per il colpo a zero

La Roma continua a guardare con interesse al calciomercato dei parametri zero: colpo che però potrebbe sfumare con l’inserimento dalla Spagna

I giocatori a parametro zero sono al centro del calciomercato estivo al momento, poiché la sessione per i trasferimenti ancora non è aperta ufficialmente, ma i giocatori in scadenza di contratto tra due settimane saranno liberi a parametro zero. La Roma il suo primo colpo a zero l’ha già messo a segno con l’arrivo nella capitale di Nemanja Matic, centrocampista che ha lasciato il Manchester United.

Però per la Roma c’è ancora molto lavoro da fare e diverse lacune da colmare nella rosa di Mourinho. In particolare i giallorossi sembrerebbero aver messo nel mirino Dries Mertens. L’attaccante belga è in scadenza di contratto con il Napoli e il rinnovo sembrerebbe ormai un’opzione difficile. Sulle sue tracce però ci sono molte squadre, tra cui l’inserimento di un altro club spagnolo oltre al Valencia di Gattuso.

Calciomercato Roma, anche il Villareal si unisce alla corsa per Mertens

Il futuro di Dries Mertens continua a essere una vera incognita. L’attaccante del Napoli tra due settimane vedrà scadere il contratto con i partenopei e il rinnovo difficilmente arriverà. Così molte squadre guardano con interesse al suo profilo, tra cui la Roma, pronta a piazzare un altro colpo a parametro zero dopo Matic.

Secondo quanto riportato da ‘Sport.es’ anche il Villareal però si sarebbe unito alla corsa per Mertens. Il ‘sottomarino giallo’ dunque dopo il Valencia diventa l’ennesima squadra a fiutare l’occasione di accaparrarsi un bomber esperto e con numeri realizzativi importanti a parametro zero. Dunque per la Roma si allarga la concorrenza e inevitabilmente si complica l’obiettivo Mertens, il cui futuro è ancora un punto interrogativo.