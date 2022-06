Calciomercato Roma, piano B da 7 milioni: offerto a Pinto

La Roma ha ricevuto la proposta del centrocampista che può essere valutato in ottica calciomercato estivo come alternativa a un obiettivo

Tiago Ponto sta lavorando a ritmi moto alti per preparare al meglio questo calciomercato della Roma. In questa prima metà di giugno, poi, il general manager portoghese si sta occupando di diversi giocatori, con alcuni ancora lontani, mentre altri pronti a diventare giallorossi. Tra questi ultimi c’è di sicuro Nemanja Matic, che si appresta a diventare il primo colpo di questo calciomercato. Il serbo, infatti, arriva a parametro zero dal Manchester United per aiutare il centrocampo della Roma. In quella posizione, infatti, Mourinho vorrebbe avere qualche profilo in più e soprattutto diverso dai presenti in rosa. In primis, lo Special One vorrebbe un regista, qualcuno che sia in grado di giocare il pallone con grande qualità e di gestire i ritmi di gioco.

Proprio per questo motivo è stato preso Matic, che da sempre gioca i quel ruolo. Accanto a lui, però, José vorrebbe un giocatore dinamico, che sappia essere un vero ruba palloni, in grado di aggredire i portatori di palla avversari e di chiudere le loro linee trame di gioco. Inizialmente nel mirino era stato messo Davide Frattesi. Il centrocampista del Sassuolo ha un passato proprio a Trigoria essendo nato a Roma. In queste ultime settimane, poi, non ha mai nascosto il suo amore per i giallorossi e il suo sogno di tornare. Lo scoglio più grande per la trattativa, però, sono le pretese dell’ad Carnevali, che non vorrebbe privarsi di uno dei suoi migliori talenti a poco.

Calciomercato Roma, Roca si propone: è l’alternativa a Frattesi

Vista la difficoltà della trattativa, Tiago Pinto si sta guardando intorno per individuare profili simili al classe 1999. Uno di questi, che secondo la Gazzetta dello Sport si è proposto alla Roma è Marc Roca. Il centrocampista spagnolo vuole lasciare il Bayern Monaco nella prossima stagione e ha pensato bene di far arrivare la voce anche alle orecchie di Mourinho, alla ricerca di uno nel suo stesso ruolo. Il costo della trattativa è molto ridotto: sono solo sette i milioni che servirebbero ai giallorossi per prendere l’ex Espanyol.