Calciomercato Roma | Assalto confermato, ma niente sconto

Tiago Pinto è andato alla carica verso uno degli obiettivi di calciomercato della Roma, ma non ha ottenuto il taglio del cartellino

In vista della prossima stagione Tiago Pinto dovrà muoversi molto bene nel calciomercato per costruire una Roma adatta al salto di qualità. I Friedkin, infatti, hanno intenzione di alzare l’asticella degli obiettivi e per farlo vogliono investire per dare a José Mourinho una rosa rinforzata. Lo Special One in questa stagione ha individuato diverse lacune che andrebbero colmate grazie alle trattative. La prima, la più importante è stata coperta grazie a Tiago Pinto che con una trattativa lampo ha portato nella Capitale Nemanja Matic. Il serbo è il regista chje è mancato a lungo al tecnico portoghese, che ora ha ritrovato uno dei giocatori con cui ha avuto più feeling.

La situazione nella linea mediana, però, non è stata risolta con l’innesto di un solo giocatore. A Trigoria, infatti, stanno valutando le prossime mosse da fare anche in virtù delle cessioni che sono previste nei prossimi giorni. Assodato che Mkhitaryan non rinnoverà il suo contratto e che tra due settimane sarà libero di lasciare il club, in uscita ci sono anche Oliveira e Veretout. Il primo non dovrebbe essere riscattato dalla società, anche se Mourinho gradirebbe averlo in squadra. Il secondo, invece, sembra quasi sicuro di lasciare la squadra essendo scivolato al di fuori delle gerarchie negli ultimi mesi della stagione. Il suo utilizzo, infatti, è calato sempre di più e per questo motivo Mourinho vorrebbe cederlo sperando di monetizzare.

Calciomercato Roma, Mourinho tenta l’affondo ma servono 20 milioni

Viste queste due cessioni, lo Special One ha messo nel mirino un altro centrocampista per andare a coprire i buchi lasciati da queste due partenze. Il calciatore in questione è Houassem Aouar, cercato già nei giorni scorsi. L’interesse per il ventitreenne, poi, è stato confermato da L’Equipe du Soir che ha affermato come il tecnico portoghese stia seguendo il calciatore del Lione. Il club francese, però non ha alcuna intenzione di concedere lo sconto per il calciatore che lo scorso anno valeva ben 30 milioni. Ora i rossoblù ne chiedono 25, mentre l’offerta dei giallorossi si aggira intorno ai 20.