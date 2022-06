Calciomercato Roma, non si fermano i ribaltoni in vista dell’apertura ufficiale della campagna acquisti. Salta lo scambio con la Juventus.

30 milioni sul piatto e addio possibile alla Serie A. La Juventus sta preparando una rivoluzione totale nella rosa bianconera e non mancano intrecci con la Roma. La stagione giallorossa si è chiusa nel migliore dei modi e ora Josè Mourinho vuole tornare a lottare al vertice anche in Serie A. Nella giornata di ieri l’ufficialità dell’ingaggio di Nemanja Matic, altro rinforzo proveniente dalla Premier League. Chi potrebbe fare il percorso inverso è invece un calciatore di proprietà della Juventus, con 30 milioni vola subito nel campionato inglese.

Si infiamma il calciomercato in Serie A, con un nuovo intreccio sull’asse Torino-Roma e non solo. La squadra di Josè Mourinho ha già visto cambiare molto in attesa dell’apertura ufficiale della campagna di trasferimenti estiva. La rosa giallorossa ha salutato Henrikh Mkhitaryan ed accolto Nemanja Matic dal Manchester United. Entrambe le operazioni sono state svolte a costo zero, mentre si infiamma il calciomercato estivo in vista dell’apertura ufficiale fissata ad inizio luglio. La Juventus può far saltare il banco, niente scambio e futuro immediato in Premier League. L’operazione potrebbe arricchire le casse bianconere per ben 30 milioni di euro.

Calciomercato Roma, niente scambio e 30 milioni alla Juventus

Se nella mattinata era rimbalzata l’ipotesi di un doppio scambio per arrivare a Zaniolo, ora i piani della Juventus sembrano diversi. Sul piatto dell’operazione i bianconeri avrebbero potuto inserire il giovane centrocampista Rovella ed il difensore turco Demiral. Riflettori accesi su quest’ultimo, reduce da un’annata positiva in maglia Atalanta ma che sembra sempre più vicino al ritorno alla Continassa. La Dea non sembra aver intenzione di riscattarlo e la Juventus, come rilanciato da Tuttosport, potrebbe decidere di monetizzare subito dalla sua cessione. In tal senso è già pronta l’offerta ad hoc, con il Newcastle pronto a sborsare 30 milioni di euro cash per accogliere il turco in Premier League.