Calciomercato Roma, Radio Kiss Kiss: “Attenti a Mertens”

Calciomercato Roma, colpo di scena sul futuro di Dries Mertens. L’attaccante belga è in scadenza con il Napoli, ecco l’annuncio su Radio Kiss Kiss.

Sono giorni caldissimi per il futuro di tanti calciatori liberi a parametro zero. Basti pensare a quanto sta succedendo anche dalle parti di Trigoria. In casa giallorossa, dove le attenzioni sono focalizzate sull’operato di Tiago Pinto, è già cambiato tanto. La Roma con la formula della scadenza del contratto ha salutato Henrikh Mkhitaryan, mentre ieri ha accolto a zero Nemanja Matic. Tra i tanti nomi che infiammano il calciomercato, liberi a costo zero, c’è sempre quello di Dries Mertens. Ora può arrivare un vero e proprio colpo si scena, con la mossa a sorpresa di Aurelio De Laurentiis.

Ribaltone in vista sul futuro di Dries Mertens, uno dei tanti attaccanti che stanno infiammando questi giorni in attesa dell’apertura del calciomercato. Per il suo futuro si è parlato a più riprese dell’ipotesi Roma, con i giallorossi a caccia di rinforzi offensivi da affiancare a Tammy Abraham. La punta inglese ha avuto un impatto devastante alla prima stagione in maglia giallorossa, lo testimonia lo score di 27 reti all’attivo. Ora la missione di Tiago Pinto è quella di affiancare alla punta ex Chelsea altri attaccanti con un potenziale di almeno 15 gol nelle gambe. La suggestione Mertens circola da giorni nell’ambiente, con l’esperta punta belga proposta alla corte di Josè Mourinho dopo il mancato rinnovo col Napoli.

Calciomercato Roma, radio Kiss Kiss annuncia il ribaltone Mertens

Ora può cambiare tutto di nuovo sul futuro di Dries Mertens, ad annunciarlo il giornalista Valter De Maggio. Il cronista della radio ufficiale del club partenopeo, Kiss Kiss Napoli, ha rilanciato un’indiscrezione all’interno del programma Radio Goal: “Ho una notizia su Mertens, ma prendetela con le pinze.” Il giornalista ha richiamato così l’attenzione dei tifosi, non solo quelli partenopei. La rivelazione riguarda la possibile nuova mossa di Aurelio De Laurentiis, che non avrebbe perso le speranze di un rinnovo last minute in casa Napoli. Continua De Maggio: “Facciamo molta attenzione, perché tra Mertens ed il Napoli non è ancora finita. Prima di tutto perché c’è un contratto ancora valido fino alla fine di giugno e poi ho saputo che ci sarebbero ancora dei margini per il rinnovo contrattuale dell’attaccante belga con il Napoli di Aurelio De Laurentiis.”