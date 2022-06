Calciomercato Roma, ingaggio troppo alto e frenata Pinto

Il general manager della Roma ha deciso di allentare la trattativa di calciomercato a causa delle richieste troppo alte del giocatore

La Roma è un cantiere ancora in costruzione nonostante manchi qualche giorno all’inizio ufficiale del calciomercato. Il reparto con più impalcature è il centrocampo dove i giallorossi si apprestano a fare diversi cambi. Già Henrikh Mkhitaryan ha deciso che lascerà la squadra non rinnovando il contratto. Per lui c’è l’Inter che è pronto ad accoglierlo a braccia aperte. Oltre all’armeno, in uscita c’è Jordan Veretout e Sergio Oliveira che non è ancora sicuro del riscatto. Viste le numerose partenze, Tiago Pinto dovrà cercare di dare a José Mourinho i rpofili che chiede, soprattutto dopo l’arrivo di Nemanja Matic. Il gigante serbo è il regista a lungo chiesto anche la scorsa stagione. I tentativi per Granit Xhaka, cercato la scorsa estate, non sono andati a buon fine e il tecnico portoghese si è dovuto arrangiare.

In questa stagione, però, non sarà così. Il general manager, infatti, sta monitorando diversi calciatori da poter affiancare all’ex Manchester United. Il trentatreenne, che ad agosto ne farà 34, è un giocatore piuttosto statico e accanto a lui Mou vorrebbe vedere un po’ di dinamicità. Così, Pinto si è mosso mettendo nel mirino diversi profili tra cui Houssem Aouar. Il centrocampista del Lione la scorsa stagione era un obiettivo della Juventus, ma le richieste del club francese hanno fatto saltare l’accordo. Ora, con un anno di contratto e nessuna voglia di rinnovare, l’algerino naturalizzato francese può partite e Pinto sarebbe disposto ad accoglierlo a braccia aperte.

Calciomercato Roma, Aouar chiede troppo: Pinto frena

La trattativa è già difficile per le richieste del Lione, che non intende abbassare il prezzo, in più ci si mette il giocatore stesso. Secondo quanto riporta Il Romanista, infatti, il ventitreenne ha alzato l’asticella del suo contratto con le cifre che supererebbero i 3.5 milioni netti a stagione. Una cifra abbastanza alta secondo Tiago Pinto, che ha frenato le trattative sia con il giocatore che con il club. A quei numeri, infatti, il general manager preferirebbe prendere altri profili o comunque non Aouar, che ha il contratto in scadenza nel 2023.