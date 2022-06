Calciomercato Roma, conferma De Paul | Prezzo fissato

La Roma dovrà spendere una cifra importante per riportare in Italia in questa finestra di calciomercato uno degli ex talenti del campionato

Non ci dovrebbero essere colpi alla Tammy Abraham ma la tentazione è forte. A Trigoria si erano promessi di non spendere cifre troppo elevate per questa finestra di calciomercato, ma se si vuole migliorare per alzare l’asticella allora è impossibile non investire. I Friedkin, infatti, hanno intenzione di lottare per palcoscenici migliori e per questo motivo vogliono accontentare la maggior parte delle richieste di José Mourinho. La Conference League vinta il 25 maggio è il punto di partenza più importante per la prossima stagione, a cui va unito anche il quinto posto in Serie A. Da questi due punti ripartirà la Roma della prossima annata, dopo gli investimenti di calciomercato.

Uno dei nomi più importanti che circola in queste settimane è quello di Rodrigo De Paul, il centrocampista argentino dell’Atletico Madrid piace molto all’allenatore giallorosso. Il tecnico portoghese, infatti, vorrebbe portarlo nella Capitale. Così come già anticipato da ASRomaLive.it, la società non ha perso tempo e Tago Pinto si è attivato per avere informazioni dai Colchoneros. L’arrivo dell’argentino sarebbe un grande colpo per José, che acquisterebbe grande qualità a centrocampo. De Paul, che ha lasciato l’Udinese lo scorso anno per circa 35 milioni, è uno dei migliori talenti in circolazione. Con la maglia dei friulani, poi, ha mostrato di avere le giuste qualità per diventare una pedina importante nel centrocampo dello Special One.

Calciomercato Roma, Mourinho chiama De Paul: l’Atletico chiede 35 milioni

Per questo motivo negli ultimi giorni il nome dell’argentino è tornato di moda a Trigoria. Come riporta Il Messaggero, poi, l’Atletico Madrid ha fissato il prezzo per il giocatore. Per portare Rodrigo nella Capitale, serviranno ben 35 milioni, visto che gli spagnoli hanno intenzione di non perdere neanche un euro su di lui. De Paul, che prende 3,5 milioni a stagione con i biancorossi, ha già alleggerito il suo peso a bilancio di 7 milioni, ma nonostante questo, Simeone non ha nessuna intenzione di fare sconti. L’ex Udinese sarebbe l’ideale per Mourinho, potendo giocare si come seconda punta che mezzala nel 3-5-2, nella trequarti del 4-2-3-1 e, all’occorrenza, anche uno dei due in mediana.

Secondo quanto riporta Leggo, invece, Mourinho ha chiamato il centrocampista argentino per convincerlo ad accettare la Roma invece che altre offerte. La trattativa non sarà facile, ma la Roma spera di chiuderla entro la fine del mese