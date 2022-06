Calciomercato Roma, il piano B è di lusso: contatti avviati

Calciomercato Roma, fari puntati sull’operato del general manager dei giallorossi. Tiago Pinto lavora al piano B di lusso: contatti avviati.

Sono giorni di fuoco per Tiago Pinto, gm della Roma e responsabile del calciomercato in casa giallorossa. In attesa del via libera ufficiale alla campagna di trasferimenti estiva, continuano a cambiare scenari per l’ex Benfica. In particolare si pone l’accento alla zona nevralgica del campo, uno dei settori che può conoscere una vera rivoluzione. L’addio a Mkhitaryan e l’ingaggio a parametro zero di Matic lo testimoniano, ma i ribaltoni possono presentarsi giorno dopo giorno. Il general manager continua a seguire un profilo molto gradito a Josè Mourinho, bastano 15 milioni per strapparlo alla Bundesliga.

L’ingaggio di Matic si prospetta come primo di una serie di innesti per il nuovo centrocampo da consegnare a Josè Mourinho. In molti sono con le valigie in mano, pronti a salutare come ha fatto il numero 77. La differenza tra i tanti esuberi e Mkhitaryan è però decisiva: non ci saranno più addii a parametro zero ma solo cessioni da piazzare. I nomi più caldi in odore di addio sono quelli di Amadou Diawara, Ebrima Darboe e Jordan Veretout. Per sostituirli si fanno diverse piste, con una che si sta scaldando nel campionato tedesco. Già nella giornata di ieri avevamo riportato il ritorno di fiamma per il pupillo di Mou, oggi lo conferma anche il Corriere dello Sport.

Calciomercato Roma, occasione in Bundesliga: via per 15 milioni

Il quotidiano sportivo rilancia una tripla pista per il centrocampo giallorosso. Josè Mourinho è a caccia di una mezz’ala in grado di apportare qualità e quantità il prossimo anno. Oltre alla pista Frattesi in Serie A, Pinto sta sondando terreni fuori dai confini nazionali. Ci sarebbero stati i primi contatti col Bayern Monaco per l’austriaco Marcel Sabitzer, reduce da un anno non indimenticabile e che i bavaresi cederebbero per 15 milioni di euro. Il suo nome torna di moda negli ambienti di Trigoria, con Mourinho che ne è grande estimatore. Rimane un’opzione viva, ma non per forza la priorità per il prossimo centrocampo giallorosso. Non va dimenticata infatti anche la pista che porta a guardare in casa Lione, dove piace Aouar nello stesso ruolo.