Calciomercato Roma, Pinto a caccia del colpo da Champions League per Josè Mourinho. La conferma arriva direttamente dalla Spagna.

Sono giornate di lavoro intenso per Tiago Pinto, che sta gettando le basi per la nuova Roma. La squadra giallorossa è attesa dal secondo anno con Josè Mourinho in panchina, poco meno di un mese fa la storica vittoria della Conference League. Ora c’è da preparare una nuova stagione, nella quale l’obiettivo è di risalire la china in Serie A, quantomeno per trovare la qualificazione in Champions League. A pochi giorni dall’apertura ufficiale del calciomercato estivo la figura di Pinto è ancora una volta una tra le più attive. Dalla Spagna arriva una netta conferma: la Roma sta provando a piazzare il colpo da Champions.

Molto attivo in questa fase Tiago Pinto come dicevamo, diverse cose sono già cambiate all’interno della rosa giallorossa. Out Mkhitaryan destinazione Inter e dentro Nemanja Matic dal Manchester United, in entrambi i casi parliamo di operazioni a costo zero. Mentre si prospettano diverse uscite, con una lunga lista di esuberi da piazzare, si aspetta anche un grande colpo in entrata. La conferma arriva dalla Spagna, Mourinho vuole mettere le mani su un centrocampista di ritorno dal prestito in casa Chelsea.

Calciomercato Roma, colpo Champions per Mou: conferma dalla Spagna

Dopo sette stagioni vissute ad alti livelli in maglia Atletico Madrid, Saul Niguez ha provato l’esperienza inglese con la maglia dei Blues. Esperienza tuttaltro che indimenticabile però quella del classe ’94, che ha collezionato appena 10 gettoni in Premier League. Scontato il suo ritorno in casa Atletico dunque, ma il suo futuro resta un nodo da sciogliere. Come anticipato ieri, la Roma si è mossa per cercare di portarlo in Serie A. La conferma oggi arriva direttamente dalla Spagna, come rilanciato dal portale iberico AS, i contatti con l’entourage del calciatore vanno avanti. Lo scoglio principale riguarda l’ingaggio: al momento il centrocampista percepisce 8 milioni annui. Necessario uno sconto per le finanze del club giallorosso, che potrebbe chiedere proprio ai Colchoneros di partecipare all’ingaggio. Mourinho è a caccia di colpi da Champions: Saul è stato messo nel mirino di Tiago Pinto.