Calciomercato Roma, la cessione di Gleison Bremer apre nuovi scenari a sorpresa in Serie A. Spunta un doppio intreccio da capogiro.

Il conto alla rovescia per l’avvio del calciomercato estivo è iniziato, attenzione massima alle mosse di Tiago Pinto. Il general manager giallorosso sta lavorando senza sosta in vista della finestra di trattative che si aprirà nel mese di luglio. Un doppio intreccio spunta col Torino, alle prese con l’addio sempre più vicino di Gleison Bremer. Il difensore centrale brasiliano sta infiammando il calciomercato non solo in Serie A e spunta un effetto domino a sorpresa con Ivan Juric protagonista.

L’addio tra Gleison Bremer ed il club granata è ormai scontato. Il brasiliano è stato autentico trascinatore e protagonista della buona stagione dei ragazzi allenati da Ivan Juric. Stagione chiusa proprio contro la Roma, che si impose con un agevole 3-0 in casa granata nell’ultima gara della scorsa Serie A. Ora le attenzioni sono completamente focalizzate sul calciomercato anche in casa Toro, tutto pronto per l’inevitabile addio a Gleison Bremer ma non mancano sorprese. L’Inter continua ad essere accostata al suo futuro, ma spunta anche l’opzione Bayern Monaco, con Urbano Cairo pronto all’asta al rialzo.

Calciomercato Roma, effetto domino Bremer: doppio intreccio con Juric

La squadra granata sta già lavorando al post Bremer e le attenzioni di Ivan Juric si sarebbero focalizzate su una doppia opzione. A riportare lo scenario è il sito Sportal.it, secondo cui può scatenarsi un effetto domino da capogiro. Il tecnico croato tra i tanti difensori sondati ha posto l’accento su due calciatori. Uno è il giallorosso Marash Kumbulla, emerso in Serie A con la maglia dell’Hellas Verona ed allenato proprio dall’attuale tecnico della squadra piemontese. L’altro nome invece punta a guardare in casa Feyenord, dove è stato scelto Marcos Senesi, profilo più volte accostato anche all’agenda di Tiago Pinto in casa giallorossa. Con l’addio di Bremer ad un passo le prossime scelte del Torino saranno fondamentali anche in casa giallorossa in ottica calciomercato estivo. Tiago Pinto segue da vicino l’evolversi della situazione.