Calciomercato Roma, 100 milioni e addio alla Serie A

Calciomercato Roma, l’effetto domino da 100 milioni di euro fa saltare il grande ritorno in Serie A. Ecco cosa cambia in vista di luglio.

Sempre meno giorni attendono Tiago Pinto all’apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato. Il mese di luglio sarà completamente dedicato ai movimenti in entrata ed in uscita. La società giallorossa anche in questa fase è tra le più attive in Serie A, mentre l’ipotesi di un clamoroso ritorno ora appare più in salita. L’effetto domino da 100 milioni di euro può travolgere sia Tiago Pinto che la Juventus, senza dimenticare un’altra big del calcio europeo.

Gli scenari in ottica di calciomercato continuano a cambiare repentinamente. Attenzione altissima al reparto di centrocampo in casa Roma, dove le cose sono già cambiate. La squadra giallorossa ha salutato a parametro zero Henrikh Mkhitaryan, quest’anno adoperato spesso come mezz’ala di centrocampo. Sempre con la formula a zero è invece arrivato dal Manchester United, Nemanja Matic, il serbo darà nuova esperienza ed energia al centrocampo di Josè Mourinho. All’orizzonte invece sembra destinata a rimanere una suggestione l’ipotesi di un clamoroso ritorno in Serie A, anche la Juventus si era mossa per concretizzarlo.

Calciomercato Roma, 100 milioni e niente ritorno in Serie A

L’oggetto dei desideri che accomunava Roma, Juventus ed anche Manchester United risponde al nome di Leandro Paredes. Centrocampista argentino, ex giallorosso, con la Roma 54 presenze e 4 reti in due stagioni. Dal gennaio 2019 in forza al PSG, ma il suo futuro potrebbe essere lontano dalla capitale francese. Addio a Parigi ma non alla Ligue 1, secondo quanto riportato da L’Equipe. Il media transalpino rilancia l’ipotesi Monaco per il futuro di Paredes, il club monegasco può presentarsi con un’offerta che stracci la concorrenza. I biancorossi hanno ceduto Aurelien Tchouameni per una cifra spaventosa al Real Madrid: 80 milioni più 20 di bonus. Ora la squadra del Principato avrebbe scelto proprio Paredes come nuovo rinforzo della mediana.