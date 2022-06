Calciomercato Roma, maxi intreccio con il Milan in vista. La società rossonera sta studiando il piano B e spunta la doppia opzione in casa giallorossa.

Fari puntati sulla sessione estiva di calciomercato in Serie A. Il Milan, detentore dello Scudetto, è costretto a correre ai ripari in vista della finestra di campagna acquisti estiva. Spunta una doppia opzione in casa giallorossa per il Milan, con Paolo Maldini potrebbe tornare all’assalto in vista del mese di luglio. Ecco il nuovo maxi intreccio tra la Roma e la società rossonera, ecco la richiesta economica di Tiago Pinto.

Dieci giorni ci separano dall’apertura ufficiale della campagna acquisiti e cessioni estiva, con nuovi capovolgimenti di fronte. La Roma è tra le società più attive in Serie A ed ora iniziano a muoversi anche le big del campionato italiano. In particolare il Milan, attuale Campione d’Italia, che ha perso a parametro zero il centrocampista Franck Kessie. L’ivoriano classe ’96 è sempre più vicino al passaggio a costo zero al Barcellona, mentre la società rossonera sta lavorando per rimpiazzarlo adeguatamente. Tutti gli indizi portavano a guardare in casa Lille, ma il blitz del PSG potrebbe costringere Paolo Maldini a tornare sui suoi passi. Renato Sanches infatti sembra essere finito nelle mire del club parigino, Maldini torna sui suoi passi.

Calciomercato Roma, assist del Psg: Pinto fa cassa col Milan

Tra le tante opzioni sondate per il centrocampo rossonero rispunta una doppia richiesta alla Roma. Secondo quanto rilanciato dalla Gazzetta dello Sport infatti Maldini potrebbe tornare all’assalto per due profili in forza ai giallorossi. Da un lato ci sarebbe un ritorno di fiamma per Bryan Cristante, sempre più al centro del progetto di Mourinho. Il centrocampista, cresciuto proprio col club rossonero, non andrebbe via da Trigoria per meno di 25 milioni di euro. Costi più contenuti, ed un avallo alla cessione, potrebbe vedere il Milan tornare all0assalto anche per Jordan Veretout, lui si con le valigie in mano dopo una stagione decisamente sottotono in casa giallorossa. In questo caso l’operazione potrebbe chiudersi sulla base di 10 milioni di euro, ma restano in piedi anche le piste che portano a guardare in casa Marsiglia o ad un ritorno in maglia Fiorentina.