Calciomercato Roma, futuro Zaniolo: nuovo colpo di scena

La vicenda Nicolò Zaniolo è sempre stata una delle più accese in questo calciomercato. Il futuro dell’attaccante della Roma è in bilico da diversi mesi, con Tiago Pinto che ha dato il via alle speculazioni sul futuro del gioiellino giallorosso a causa della sua troppa sincerità. La trasparenza del general manager, che non può essere considerata una colpa per l’ex Benfica che fino ad ora ha lavorato molto bene, è stata fatale. La conferenza stampa dopo il mercato di gennaio e la riposta sul futuro del calciatore hanno riacceso l’interesse della Juventus che non aveva mai smesso di guardare con interesse a Nicolò.

I bianconeri, infatti, seguono il numero 22 sin dal suo arrivo alla Roma e hanno cercato di prenderlo in diverse occasioni. Ora sembrano tornati all’attacco non senza qualche difficoltà. A mettere i bastoni tra le ruote a Cherubini, Nedved e Allegri è stata innanzitutto la Roma che chiede una cifra abbastanza importante per far partire Zaniolo. La valutazione balla tra i 40 e i 60 milioni, secondo le diverse voci, e i bianconeri non sembrano disposti a voler spendere tale cifra. Oltre a questo, poi ci sono anche altri club interessati, Primo su tutti il Milan, che sembra essere passato addirittura in vantaggio. I rossoneri, però, stanno prendendo in considerazione altre alternative al numero 22 e per questo il suo futuro sembra ancora più in bilico.

Calciomercato Roma, fissata la data dell’incontro con l’agente di Zaniolo

Visto che il futuro sembra sempre più incerto, l’agente di Zaniolo, Claudio Vigorelli, ha deciso di incontrare la società per fare un po’ di chiarezza. Secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, infatti, la Roma è pronta a incontrare il giocatore e il suo entourage per discutere del rinnovo del contratto. Nei prossimi giorni è stato fissato un meeting a Trigoria. Le richieste del talento classe 1999 sono chiare: vorrebbe rinnovare, ma ad un ingaggio come quello di Pellegrini e Abraham. Cifre importanti, quindi, per il 22 che rappresenta uno dei migliori calciatori dei giallorossi.