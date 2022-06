Calciomercato Roma, richiesto in Premier: il prezzo si alza

L’esubero della Roma piace molto in Inghilterra e potrebbe lasciare il club in questa finestra estiva di calciomercato

Tiago Pinto ha un piano ben preciso per occuparsi degli esuberi presenti in rosa. Il general manager della Roma sta cercando i preparare al meglio il calciomercato estivo dei giallorossi, che dovranno rinforzarsi per puntare ad alzare l’asticella degli obiettivi. Nei piani dei Friedkin, infatti, c’è quello di migliorare il quinto posto ottenuto in Serie A e la vittoria della Conference. Questi due traguardi, però, sono il punto di partenza per la prossima annata, in cui Mourinho dovrà migliorarsi. Per farlo, però c’è bisogno di investire nel mercato e per questo motivo Tiago Pinto si sta dando da fare per cercare di prendere i migliori calciatori.

Innanzitutto, qualche settimana fa è stato ufficializzato l’arrivo di Nemanja Matic che, dopo un ritardo di quasi 40 minuti, è atterrato a Ciampino dove si è presentato ai tifosi che erano lì ad accoglierlo. Oltre al gigante serbo, poi, arriveranno Mile Svilar e Zeki Celik. Il terzino destro del Lille sembra vicino a chiudere con la Roma che lo vuole per dare un sostituto di livello a Karsdorp. Per continuare a migliorare la rosa, però Pinto dovrà cedere anche qualche giocatore, soprattutto gli esuberi che quest’anno non hanno fatto parte dei piani dello Special One. Non sono pochi i calciatori che dovranno lasciare a titolo definitivo Trigoria, come quelli già dati in prestito e quelli che aspettano di partire. Da Diawara a Villar fino a Veretout, l’obiettivo è fare cassa e liberare posto in rosa.

Calciomercato Roma, Veretout piace all’Everton

Proprio il francese è uno dei giocatori che ha più mercato e, soprattutto, uno dei primi indiziati a lasciare la Capitale. Quest’anno l’ex Fiorentina è stato impalpabile, con Mourinho che lo ha visto scivolare piano piano nelle sue gerarchie. Su di lui ci sono diverse squadre interessate e oltre al Milan, secondo quanto riporta Calciomercato.com, ora c’è anche l’Everton. Il club inglese è interessato al ventinovenne e potrebbe riportarlo in Premier League, dove ha già giocato con la maglia dell’Aston Villa. Visto che l’interesse arriva dall’Inghilterra, dove le squadre hanno molti più fondi rispetto a quelle europee, Pinto potrebbe pensare di alzare il prezzo per cercare di guadagnare di più dalla trattativa per Veretout.