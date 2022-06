Calciomercato, arriva una nuova svolta per quanto riguarda il futuro di Paulo Dybala. E’ in programma l’incontro per l’accordo definitivo.

Può arrivare la svolta definitiva riguardo la telenovela legata a Paulo Dybala. La punta argentina si libera a parametro zero dalla Juventus e si cerca di risolvere finalmente il rebus legato al suo immediato futuro. Anche la Roma è stata accostata alle sue tracce, con un’offerta fatta recapitare al suo entourage. Ora la svolta sembra nuovamente dietro l’angolo. In programma l’incontro per cercare la quadra finale e l’intesa definitiva. Ecco cosa potrebbe cambiare a stretto giro, si delinea il futuro della “Joya” .

Nuovo aggiornamento importante sul futuro di Paulo Dybala. Il suo nome continua ad accendere il calciomercato estivo, dal mancato rinnovo con la Juventus in poi tante squadre sono state accostate al suo futuro. Anche la Roma, reduce da una stagione chiusa con il trionfo in Conference League, ha provato a sondare la pista che portava al talento sudamericano a costo zero. Ora, secondo quanto rilanciato su Twitter da Giorgio Musso di Calciomercato.it, è in programma un incontro decisivo per l’argentino.

Calciomercato, svolta Dybala : incontro per l’accordo totale

Scrive il cronista su Twitter che nelle prossime ore è previsto un nuovo affondo dell’Inter. L’intermediario della punta argentina, Fabrizio De Vecchi, è proprio in queste ore a Milano. Sono giornate decisive in ottica calciomercato, lo stesso Tiago Pinto ha incontrato direttamente l’agente di Davide Frattesi per riportarlo a Trigoria dal Sassuolo. Invece il futuro della Joya potrebbe tingersi presto di nerazzurro, l’intermediario ha in programma un incontro con Marotta e la dirigenza dell’Inter. L’obiettivo è l’affondo finale, si cerca l’intesa definitiva che potrebbe mettere fine alla telenovela legata al futuro di Paulo Dybala. Le prossime ore saranno decisive in tal senso, dovesse arrivare la fumata bianca potremmo sciogliere finalmente il dubbio legato all’imminente futuro della Joya.