Calciomercato Roma: “Pinto ha incontrato anche Mendes a Milano”

Il general manager della Roma non perde tempo e dopo Riso ha incontrato anche il portoghese per discutere di affari di calciomercato

Una giornata piena di impegni per Tiago Pinto che a Milano ha incontrato Giuseppe Riso, agente di Frattesi. I due si sono incontrati all’ora di pranzo nel capoluogo lombardo per discutere della trattativa. Il centrocampista del Sassuolo è uno dei nomi più caldi che orbitano intorno alla Roma in questi giorni che precedono l’inizio ufficiale del calciomercato estivo. L’obiettivo del general manager giallorosso è quello di donare a Mourinho un rinforzo per il reparto che ha bisogno di più ritocchi. si tratta senza ombra di dubbio del centrocampo, in cui ci sono stati diversi movimenti. Il primo è quello di Henrikh Mkhitaryan. L’armeno ha deciso di lasciare la Roma senza rinnovare il contratto e oggi ha svolto le visite mediche per diventare un nuovo giocatore dell’Inter.

Oltre all’ex numero 77 giallorosso, un’altra partenza è quella di Sergio Oliveira. Il ventinovenne portoghese non è stato riscattato dopo aver giocato in modo0 discreto dal suo arrivo in giallorosso avvenuto a gennaio. Oltre al centrocampista del Porto, poi, è molto probabile che Jordan Veretout venga ceduto, visto che in questa stagione è finito sempre di più ai margini delle gerarchie dello Special One. Inoltre, vanno risolte le questioni di Diawara e Darboe, che potrebbero lasciare il club dopo le offerte ricevute in inverno. Visti tutti questi movimenti in uscita, Pinto vuole prendere Frattesi per migliorare la situazione. Un altro reparto che il general manager ha intenzione di rinforzare è l’attacco, dove l’unico ad essere andato in doppia cifra è stato Tammy Abraham. Di fianco a lui, Mourinho vorrebbe vedere qualcuno più prolifico e per questo Pinto ha messo nel mirino Gonçalo Guedes.

Calciomercato Roma, Pinto a Milano ha incontrato Mendes per trattare Guedes

Per arrivare all’attaccante del Valencia, il gm dell’area sportiva della Roma sta trattando con Jorge Mendes, agente del giocatore. Secondo quanto riporta Hector Gomez, di Tribuna Deportiva, a Milano l’ex Benfica non avrebbe incontrato solamente Giuseppe Riso, agente di Frattesi. Nell’agenda dell’alfiere di Mourinho c’era anche Jorge Mendes proprio per discutere dell’arrivo di Guedes. L’attaccante del Valencia farebbe molto comodo a Mourinho, anche in ottica di un ritorno al 4-2-3-1 e per questo il gm ha deciso di accelerare.