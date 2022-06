Calciomercato Roma, effetto domino immediato: 10 milioni per Pinto

Calciomercato Roma, Tiago Pinto è a caccia del tesoretto necessario in vista della sessione estiva. L’assist arriva dalla Serie A, ecco la prima offerta.

Si muove il fronte cessioni in casa giallorossa, sono giorni infiammati per Tiago Pinto. Il general manager portoghese lavora senza soste su entrambi i fronti del calciomercato estivo. Mentre è questione di dettagli per due innesti, in casa Roma ci sono diversi esuberi ancora da piazzare. L’assist per un affare in uscita potrebbe arrivare con l’effetto domino in Serie A. Ecco la prima offerta fatta recapitare al dirigente ex Benfica, ora la strada può essere in discesa per Pinto.

Continua senza pause la missione di Tiago Pinto a caccia del tesoretto da reinvestire nel calciomercato estivo. La giornata di ieri è stata importantissima per il gm, attivo sia sul fronte delle entrate che in quello delle uscite. Mentre si vanno ultimando i dettagli per il ritorno di Davide Frattesi dal Sassuolo, ieri l’incontro con l’agente del centrocampista, arriva un importante novità in uscita. Infatti l’incontro con il procuratore del centrocampista non è stato l’unico summit di ieri per Tiago Pinto, c’è stato anche un incontro con la dirigenza del Marsiglia. L’alleanza il Ligue 1 può offrire nuove opportunità al general manager della Roma.

Calciomercato Roma, effetto domino immediato: prima offerta per Pinto

La cessione di Kluivert può vedere un’accelerata decisa con l’effetto domino in Serie A. Il Marsiglia sta definendo i dettagli dell’addio a Luis Henrique, destinato a vestire la Maglia del Torino il prossimo anno. Siamo ai dettagli per il passaggio dell’esterno offensivo brasiliano sotto la Mole e come sostituto il club transalpino ha deciso di puntare tutto su Justin Kluivert. L’olandese, figlio d’arte, non è stato riscattato automaticamente dal Nizza ma le attenzioni in Ligue 1 per lui non si sono spente. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb il Marsiglia avrebbe già presentato un’offerta a Tiago Pinto: 10 milioni di euro per il cartellino. La cifra richiesta dalla Roma oscillerebbe tra i 18 ed i 15 milioni di euro, le prossime ore potrebbero essere decisive per il futuro dell’esterno offensivo olandese.