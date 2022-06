Calciomercato Roma, agenti a casa Milan: Pinto spiazzato

Il rossonero ha messo nel mirino uno degli obiettivi del calciomercato estivo della Roma e oggi a Milano ha incontrato gli agenti

Sono ore caldissime quelle che si stanno vivendo in questi giorni a Milano e no, non si tratta del clima. Il capoluogo lombardo, infatti, è il centro del calciomercato italiano e tutti i club che vogliono trattare con le squadre italiano devono mettere piede in città. In questi giorni che precedono l’inizio ufficiale, sui navigli c’è anche Tiago Pinto che sta cercando di preparare al meglio il futuro della Roma. L’obiettivo dei giallorossi è quello di migliorarsi in vista della prossima stagione. La Conference League vinta e il quinto posto raggiunto in campionato sono le basi da cui Mourinho e i Friedkin vogliono ripartire per la prossima stagione.

Mentre tutti aspettano che venga effettuato il sorteggio del prossimo calendario di Serie A, che ci sarà domani alle 12, Pinto si sta portando avanti nelle trattative. Nei giorni scorsi, infatti, il general manager ha incontrato gli agenti di Davide Frattesi per discutere dell’affare. Il centrocampista del Sassuolo è uno dei primi obiettivi dei giallorossi. Pinto, dopo tutti i segnali, vorrebbe riportare il neroverde a Trigoria lasciata qualche anno fa da ragazzo. Ora a quasi 23 anni, Davide è pronto a tornare per migliorare la linea mediana romanista. Oltre a lui, nel taccuino del general manager dell’area sportiva giallorossa ci sono diversi profili. Quello che fa più gola a Mourinho è Douglas Luiz, brasiliano dell’Aston Villa, che ha già preso Boubacar Kamara a parametro zero.

Calciomercato Roma, incontro a Milano con gli agenti di Douglas Luiz: Pinto spiazzato

L’arrivo del francese ha chiuso la porta al ventiquattrenne che ora sta cercando una nuova squadra a cui unirsi. La Roma è stata sulle sue tracce per diverso tempo, ma ora sembra esserci una nuova concorrente. Oggi, infatti, a casa Milan erano presenti gli agenti di Douglas Luiz.

L’entourage del centrocampista potrebbe aver incontrato Maldini e Massara per discutere del futuro del brasiliano. Un incontro che spiazza Pinto, che dovrà valutare se continuare a rincorrere il mediano dei Villains o puntare un altro profilo.