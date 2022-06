Calciomercato Roma, Juventus-Zaniolo: la formula della cessione

L’attaccante della Roma è da tempo un obiettivo di calciomercato della Juventus che vorrebbe portarlo a Torino in estate

Si è giunti a una svolta di quella che è la lunga trattativa per Nicolò Zaniolo. L’attaccante della Roma è da diverso tempo un obiettivo di calciomercato della Juventus che si è messa sulle sue tracce già da gennaio. Quest’anno, i bianconeri sono tornati alla carica dopo un momento di pausa. Sono diversi anni, infatti, che la Juve è interessata al numero 22 giallorosso, ma fino ad ora non c’era mai stato qualcosa di concreto. Solo apprezzamento, che è andato scemando a causa dei due infortuni gravi alle ginocchia, che hanno tenuto il talento scoperto da Monchi lontano dai campi della Serie A.

Non tutti, infatti, ricordano che è stato il direttore sportivo spagnolo a portare Nicolò nella Capitale. Il ventitreenne è arrivato in occasione della trattativa con l’Inter per Radja Nainggolan, dove il centrocampista belga ha lasciato Trigoria per soldi e due contropartite. Una era Davide Santon, mentre l’altra, appunto, Zaniolo. Un grande merito per l’attuale ds del Siviglia, che a Roma non è mai riuscito a farsi amare a pieno. Ma neanche un minimo. Tornando al numero 22 giallorosso, sembra sia arrivata la svolta per il suo futuro che è in bilico da diversi mesi. Dalla fine della sessione invernale di calciomercato, infatti, i bianconeri hanno fatto capolino e hanno deciso di prendere Nicolò, anche grazie alle parole di Pinto. Nella conferenza post calciomercato invernale, il gm della Roma aveva sostenuto che nessuno potesse assicurare quale fosse il futuro del giocatore.

Calciomercato Roma, trovata la formula per la cessione di Zaniolo

Le sue dichiarazioni hanno dato il via sia alle voci sia ai direttori sportivi per sognare un Zaniolo nella maglia della loro squadra. Tra questi è tornato alla carica anche Cherubini della Juventus, che ora sembra aver trovato la formula per la cessione dell’attaccante. Secondo quanto riporta Tuttosport, la Roma potrebbe lasciar partire l’attaccante in prestito on eroso con obbligo di riscatto. La prima tranche che al Juve verserebbe nelle casse giallorosse, poi, sarebbe di appena 10 milioni. In caso questa proposta non convincesse Pinto, allora, i bianconeri proporrebbero uno scambio con Arthur.