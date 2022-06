Calciomercato Roma, piovono conferme sull’ipotesi che vede i giallorossi sulle tracce del bomber a parametro zero. Mourinho è caccia di gol.

Tiago Pinto sta lavorando senza sosta alla creazione della nuova Roma da consegnare a Josè Mourinho. Il tecnico portoghese è stato chiaro dopo la vittoria della Conference League, guai ad accontentarsi. La squadra giallorossa vuole risalire la china in campionato e migliorare il sesto posto della scorsa stagione. L’obiettivo minino fissato dallo Special one è quello di riportare i giallorossi a disputare la Champions League, la crescita della squadra passerà per forza di cose dal calciomercato estivo. Pinto dovrà trovare calciatori che abbiano nelle proprie corde un buon bottino di reti, ma attenzione al pericolo Monaco.

Il calciomercato estivo in casa Roma si preannuncia ricco di novità e ribaltoni. Le trattative di Tiago Pinto si stanno concentrando in questi giorni sul centrocampo e la corsia di destra, ma ogni settore del campo può conoscere una nuova rivoluzione. A partire dall’estremo portiere, con l’avvicendamento nel ruolo di vice Rui Patricio tra Fuzato e il giovane Mile Svilar, arrivato dal Benfica. Nonostante una calma apparente anche il settore offensivo può conoscere un vero e proprio restyling in vista della seconda stagione a guida Josè Mourinho sulla panchina della Roma. Il tecnico portoghese cerca nuovi gol da affiancare a Tammy Abraham, si riaccende una pista per il bomber a parametro zero.

Calciomercato Roma, Mourinho a caccia di gol: pericolo Monaco

Non si spegne l’ipotesi che vede Tiago Pinto sulle tracce di Andrea Belotti, libero a parametro zero dal Torino. Il numero 9 e ormai ex capitano granata ancora non ha comunicato ufficialmente cosa lo aspetta nella prossima stagione, ma dalla Francia spunta il pericolo per la Serie A. Il Monaco sarebbe in pole position per la firma a zero del Gallo, che in Italia viene accostato anche alla Fiorentina oltre che alla squadra giallorossa. Il club monegasco si è mosso concretamente, offrendo un contratto triennale al bomber ex Palermo, così come raccontato dal sito Sport Mediaset. In totale con la maglia del Torino Belotti ha totalizzato 113 reti in 251 partite, ora rimane da sciogliere la riserva sul suo imminente futuro.